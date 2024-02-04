Профессии древней Руси, которые сейчас покажутся странными

С течением времени ручной труд уступил место более эффективным и механизированным методам. Развитие технологий привнесло множество перемен в профессиональную отрасль России, искоренив тем самым древние ремесла. Подробнее об исчезнувших профессиях древней Руси расскажет "Рамблер".

© Сергей Грибков

Водовозы

До начала XX века в городах России, где центральное водоснабжение было еще неизвестно, водовозы играли ключевую роль. Они обеспечивали людей водой, развозя ее в различных емкостях – зеленых для технических нужд и белых для питьевых. Работа водовоза требовала наличия лошадей, телег и объемных бочек. Однако с появлением централизованных систем водоснабжения, эта профессия ушла в прошлое.

Фонарщики

Пока электрические сети не освоили всю страну, фонарщики зажигали и гасили уличные фонари. Эта профессия стала необходимой в XVIII веке с появлением масляных фонарей. С развитием электрификации и появлением уличного освещения на основе электроэнергии, фонарщики ушли в прошлое.

Шорники

В период, когда лошадь была основной транспортной силой, шорники создавали амуницию для них. Эта профессия передавалась из поколения в поколение, и шорники изготавливали детали, предназначенные для улучшения зрения лошадей. С появлением автомобилей и изменением транспортных потребностей, шорничество ушло в прошлое.

Бурлаки

Профессия бурлаков, изображенных на картине Репина «Бурлаки на Волге», утратила актуальность с появлением пароходов. Бедные люди объединялись в артели, таща судна вдоль берега с помощью бечевок. Эта трудоемкая работа требовала объединенных усилий, а песни бурлаков помогали поддерживать ритм движения. Законодательно эта профессия была упразднена в России только в 1929 году.

Денщики

Денщики, упоминаемые в произведениях русских классиков, были служителями офицеров. Их обязанности включали в себя передачу распоряжений, поддержание чистоты офицерской формы и даже иногда роль телохранителя. В эпоху Петра I, денщики из знатных семей несли государственно важные службы, выполняя секретные поручения и дипломатическую работу.

Трубочисты

С появлением дымоходов появилась потребность в трубочистах, которые заботились о чистоте дымовых путей. Трубочистами могли стать только худые и ловкие люди, способные передвигаться по трубам. С развитием электроэнергии и установкой электрических систем отопления, трубочисты перестали быть неотъемлемой частью городской жизни.

Офени

Среди торговцев существовала группа офеней, которые занимались мелкой торговлей и распространением последних новостей. Несмотря на негативное отношение к ним, они были востребованы жителями деревень и городов. Однако с развитием организованной розничной торговли и перемещением ее в магазины, офени ушли в небытие вместе с запретом частного предпринимательства в 1917 году.