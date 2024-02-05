Правительство Индонезии приняло решение о строительстве новой столицы страны вместо Джакарты. Этот амбициозный инфраструктурный проект, оцениваемый более чем в $32 миллиарда, нацелен на расселение жителей Джакарты, так как город уходит под воду.

Джакарта – один из самых густонаселенных мегаполисов планеты, дом для десятков миллионов жителей. Однако в ближайшие десятилетия этот огромный город может буквально уйти под воду. Причина в том, что Джакарта расположена на болотистой местности и интенсивно оседает – каждый год на 1-15 сантиметров вниз. Уже сейчас почти половина территории города оказалась ниже уровня Мирового океана.