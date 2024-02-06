Ученые решили 141-летнюю загадку «обратного спринклера»

В течение 141 года физики размышляли над загадочным вопросом: что произойдет, если спринклер будет работать наоборот.

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Сформировалось два лагеря: один утверждал, что всасывающий воду разбрызгиватель должен вращаться по часовой стрелке, а другой настаивал на вращении против часовой стрелки.

Ученые из Нью-Йоркского университета решили эту проблему, разработав именно такое устройство, и обнаружили, что разбрызгиватель с обратным ходом вращается против часовой стрелки в 50 раз медленнее, чем если бы это был обычный разбрызгиватель.

Это потому, что ответ на этот вопрос требует серьезных исследований.

Вопрос об «обратном спринклере», впервые поставленный в 1883 году австрийским физиком Эрнстом Махом и популяризированный нобелевским лауреатом Ричардом Фейнманом, относительно прост: если вы поместите S-образный спринклер в резервуар с водой , и спринклер всасывает воду, в каком направлении будет ли он вращаться и почему?

Но здесь все становится сложнее. Один лагерь предполагает, что всасывающая сила будет тянуть сопло против часовой стрелки, в то время как другие утверждают, что вытекающая вода ударит по внутренней части сопла, заставляя его вращаться по часовой стрелке.

«Ответ совершенно ясен с первого взгляда», — написал Фейнман в автобиографической книге 1985 года.

Чтобы наконец решить эту 141-летнюю проблему, ученые из Нью-Йоркского университета (NYU) создали специальные спринклерные устройства, которые толкают и всасывают воду с контролируемой скоростью.

Согласно пресс-релизу Нью-Йоркского университета , спринклеры были сконструированы таким образом, чтобы исследователи могли наблюдать, что происходит снаружи и внутри спринклера, оснащенные новым типом вращающегося подшипника со сверхнизким коэффициентом трения.

Чтобы запечатлеть динамику жидкости обратного разбрызгивателя в действии, команда также добавила красители и микрочастицы, которые помогают освещать поток воды с помощью лазеров.

Результаты были опубликованы в журнале Physics Review Letters в январе.

Когда спринклер всасывал воду, ученые Нью-Йоркского университета обнаружили, что он создал своего рода «ракету наизнанку», которая очень медленно вращала спринклер против часовой стрелки.

Когда разбрызгиватель работает по назначению (то есть распыляя воду), он эффективно действует как мини-ракета, при этом вода действует как топливо, вращающее разбрызгиватель. Однако при движении в обратном направлении эти струи встречаются внутри камеры спринклера, но не сталкиваются в лоб из-за потока, создаваемого изогнутыми рычагами спринклера. Это небольшое смещение приводит к тому, что спринклер медленно вращается в обратном направлении, примерно в 50 раз медленнее, чем при нормальной работе спринклера.

«Наше исследование решает проблему, сочетая точные лабораторные эксперименты с математическим моделированием, которое объясняет, как работает обратный спринклер», — заявил в пресс-релизе доцент Нью-Йоркского университета и старший автор Лейф Ристроф. «Мы обнаружили, что обратный разбрызгиватель вращается в «обратном» или противоположном направлении при заборе воды и при ее выбросе, и причина этого тонкая и удивительная».

Ристроф и его команда взялись за эту 141-летнюю задачу не просто ради смеха. Понимание этой динамики жидкости может помочь нам лучше понять устойчивые источники энергии, текущие вокруг нас, такие как «ветер в нашей атмосфере, а также волны и течения в наших океанах и реках», — сказал Ристроф.