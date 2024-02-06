Знаменитая картина Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу" хранит любопытную историю о своем создании. Полотно принято считать работой одного художника, хотя изначально у него был соавтор.

Дело в том, что Шишкин не очень любил и не очень умел рисовать животных. Однако для полноты лесной сцены ему требовались персонажи животного мира. Тогда Шишкин обратился за помощью к своему другу и коллеге Константину Савицкому, который хорошо рисовал животных. Тот с радостью согласился дорисовать на полотне зверей.

Савицкий мастерски изобразил двух медведей, благодаря чему картина вышла еще более живой и реалистичной. Первоначально под ней стояли подписи обоих авторов. Однако со временем, после того как полотно купил Павел Третьяков, фамилию Савицкого решили убрать.

Таким образом, подлинным автором медведей на картине "Утро в сосновом лесу" является талантливый живописец-анималист Константин Савицкий, чье соавторство по недоразумению было забыто.