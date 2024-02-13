Исторически в Шанхае сложилась одна из крупнейших русских диаспор за пределами России. Основу ее составили представители первой волны русской эмиграции, покинувшие Россию после революции 1917 года.

В 1920-30-е годы в Шанхае образовался целый русский квартал с православными церквями, магазинами, ресторанами, гимназиями и другими заведениями. Сюда переехали тысячи людей из числа офицеров Белой армии, купцов, интеллигенции.

Русской колонии пришел конец, когда к Шанхаю приближались войска коммунистов. Тогда русское население начало спешно покидать город. Сначала в 1949 году беженцев эвакуировали в лагерь на Филиппинском острове Тубабао. А после большинство русских эмигрантов из Шанхая перебрались в США и Австралию в поисках нового дома.

К сожалению, практически все объекты русского культурного наследия в Шанхае были безвозвратно утрачены во время событий Культурной революции.