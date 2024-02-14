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Мужчина поставил машины такси в форме сердца и сделал предложение любимой

Таксист из Москвы необычным способом сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина поставил машины такси в форме сердца и сделал предложение любимой
© t.me/breakingmash

Мужчина составил композицию из тридцати желтых автомобилей такси в форме сердца и встал под окнами любимой с букетом из красных роз.

На видео, опубликованном Mash, видно, что после предложения к мужчине выбегает девушка, обнимает его, а затем все тридцать автомобилей начинают громко сигналить в честь заветного "да".

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