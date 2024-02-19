Женщина в одиночку пересекла Атлантический океан за 66 дней

42-летняя Линн Мейден пересекла Атлантический океан, преодолев более 4500 километров за 66 дней. Об этом сообщает издание The Mirror.

© Unsplash

Героиня захватывающей дух истории является мамой двоих детей. Линн родилась в Йоханнесбурге, а на данный момент проживает в Глазго, где работает остеопатом.

На протяжении двух месяцев женщина проходила тяжелейшее испытание на выносливость. Она успела пережить шторм, пожить в открытых водах при низкой температуре и высокой влажности.

Изначально Линн должна была отправиться в путешествие, целью которого был сбор денежных средств на благотворительность, с напарником, однако впоследствии он отказался от этой задумки.

"Этот опыт изменил мою жизнь. Надеюсь, своим примером я показал другим мамам, что все в этой жизни возможно. Когда ты становишься мамой, ты можешь потерять часть своей личности".