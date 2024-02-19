Истории создания легендарных пирожных: буше, «картошка», эклер

Выбор десертов сегодня настолько велик, что у сластен порой глаза разбегаются. При таком изобилии велик риск упустить что-то важное. Например, пирожное, имеющие интересную историю.

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Мало кто, довольствуясь десертом после сытного обеда, задумывается, как это блюдо вообще появилось на его столе. Кто его придумал и зачем? Обо всем этом читайте в нашем материале.

Пирожное «картошка»

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Этот десерт знаком нескольким поколениям россиян. Его в равной степени любит как избалованная продуктовым изобилием молодежь, так и старшее поколение, заставшее небогатый ассортимент советских кондитерских. А версий появления этой сладости две.

В России принято считать, что пирожное «картошка» появилось в советском общепите, где не привыкли к расточительству. Кондитеры той поры смешивали остатки бисквита со сгущенкой или сливочным кремом. А чтобы покупателю не бросилась в глаза разнородность состава, десерт обкатывали в какао, делая его похожим на картофель.

Другая версия гласит, что пирожное «картошка» впервые приготовили на финской кухне в середине XIX века. Как-то раз к поэту Йохану Людвигу Рунебергу пришли гости, угощать которых оказалось нечем. Тогда супруга хозяина смешала крошки и обломки от печенья со сметаной, вареньем и ликером, и запекла. Так якобы на свет появилось первое в истории пирожное «картошка». Историки в свою очередь скептически относятся к это версии, ведь классическое пирожное не нуждается в тепловой обработке.

«Буше»

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Это пирожное можно считать одним из самых французских, какие только существуют. Дело в том, что его история начинается во времена Великой французской революции (1789-1799). Из-за политической нестабильности в стране кондитерам было просто невыгодно разжигать печи для готовки, поэтому они придумали небольшие десерты, буквально на один-два укуса.

Название десерта на французском звучит как bouchee, что переводится «один укус». На родине десерта этим словом называют многие тарталетки или закуску, которая съедается за раз. При этом если вы закажите «Буше» во Франции, вам, скорее всего, принесут небольшую мясную закуску. В России в свою очередь это всегда исключительно десерт.

Эклер

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Эклер по праву можно считать классикой французской кухни. Однако мало кто знает, что в действительности его придумали вовсе не французы, а итальянцы.

История эклера началась в 1540 году, когда Екатерина Медичи прибыла из Флоренции во Францию, чтобы выйти замуж за Генриха II. К своему большому удивлению она заметила, что придворные предпочитают тяжелые десерты. Сама Екатерина Медичи любила более изысканную кухню, поэтому выписала несколько итальянских поваров. Среди них был некий Пантерелли, привезший во Францию рецепт «горячего теста», ставшего основой для заварного, из которого позже приготовят первый эклер.

Первое время из заварного теста готовили профитроли, которые позже преобразовались в эклеры с заварным кремом. Второй, как пишут в СМИ, изобрел Мари-Антуан Карем, готовивший для Наполеона Бонапарта и Александра I.

Само слово eclair с французского переводится как «вспышка» и «молния». Дело в том, что эклер даже по меркам профессиональных кондитеров готовится очень быстро.

Макаруны

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В России макаруны появились не так давно, но в Европе об этом десерте знают с незапамятных времен. По одной из версий, они появились во Франции в аббатстве Кормери в 791 году. Другая гласит, что макаруны привез с собой один из кондитеров Екатерины Медичи, которых она выписала из родной Италии, когда вышла замуж за французского короля Генриха II. Согласно третьей версии, первые макаруны появились в Венеции в эпоху Возрождения.

Однако в сети чаще всего ссылаются на версию, что первые макаруны приготовили в XVIII веке. Причем произошло это на монашеской кухне. Монахини, следуя заветам Терезы Авильской, считавшей, что тем, кто отказался от мяса, полезен миндаль, придумали новый десерт. Его рецептура соответствовала церковных требованиям и пришлась по вкусу едокам.

Монахинь звали Мари-Элизабет и Маргарита. Спустя время они начали торговать десертом в городе Нанси. Сегодня там есть улица, названная в честь авторов сладости, а также работает кафе Maison des Soeurs Macarons. Хозяева заведения утверждают, что готовят самые правильные макаруны.

Название пирожного происходит от итальянского ammaccare. Оно переводится как «сдавить» и «смять». Именно таким способом готовится это блюдо из миндальной муки.