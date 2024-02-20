"Исторический туалет": как посетить душ в ГУМе

В самом центре Москвы, в здании ГУМа, находится необычный музей – "Исторический туалет". Это место открылось для посетителей в 2011 году и сразу привлекло всеобщее внимание.

Дело в том, что здесь можно не только воспользоваться туалетом или умыть руки, но и сделать множество других вещей. Например, есть отдельная комната для кормления и перепеленания малышей. Также здесь предусмотрели условия для бритья и чистки зубов.

Однако самой необычной частью музея-туалета является душевая кабина. Принять душ может любой желающий за 1000 рублей. Этой услугой особенно охотно пользуются туристы и местные жители в жаркое время года. А вот зимой под душем практически никого не бывает.