Как снабжали горючим блокадный Ленинград

Во время Великой Отечественной войны Ленинград оказался в эпицентре страшной блокады, которая длилась более двух лет. Одним из ключевых вопросов в такой экстремальной ситуации было снабжение города топливом для его нагрева, освещения и промышленных нужд. "Рамблер" расскажет, как удалось справиться с этой проблемой.

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25 апреля 1942 года было принято решение Государственного Комитета Обороны под номером 1652, которое решало одну из наиболее критических задач того времени — обеспечение топливом блокадного Ленинграда. Однако стандартные методы доставки горючего, такие как использование барж через Ладожское озеро или транспортной авиации, оказались неприменимыми. Вместо этого было принято решение о прокладке подводного топливопровода. Идея эта возникла у советской водолаза Нины Соколовой, которая благодаря своим расчетом, доказала возможность осуществления проекта.

Предшествующий опыт Нины Соколовой в укладке телефонного кабеля в конце октября 1941 года на дне Ладожского озера, соединяющего Ленинград с "Большой землей", послужил основой для ее предложения использовать аналогичный метод для транспортировки топлива в город. Идея была поручена главному инженеру треста "Нефтепроводпроект" Д.Я. Шинбергу, который подтвердил техническую реализуемость этого предложения.

Организация ОС-6 Наркомстроя СССР взялась за строительство топливопровода, первые участки которого были сварены 5 мая 1942 года, а окончание работ запланировано на 20 июня того же года. Вопреки сложностям и уникальности проекта, строительство трубопровода проходило очень оперативно, и не стоит недооценивать последствия, если бы ОС-6 не справилась в установленные сроки. С учетом строгих правил военного времени, задержка могла бы иметь серьезные последствия.

Отмечается, тогда ни одна страна не создавала подобные проекты, особенно на фронтовых территориях. Насосная станция на восточном берегу Ладожского озера находилась в опасной близости к фронту и могла быть атакована немецкой авиацией или артиллерией. Поэтому строительство проходило в строжайшей тайне, особенно в ночное время.

Глубина залегания топливопровода на некоторых участках достигала 13 метров, а условия работы были крайне неблагоприятными из-за ледяной воды и постоянной угрозы обстрелов. Однако, благодаря строгой секретности, немцы не догадались о строительстве топливопровода.

Проект шел с рекордной скоростью. В сутки удавалось прокладывать до 600 метров труб, благодаря чему топливопровод был построен всего за 43 дня, а подводный участок — за 15 дней. Одновременно были завершены строительство насосной станции на мысе Кареджа и топливный приемный пункт на станции Борисова Грива. Это позволило организовать доставку топлива в Ленинград железнодорожными цистернами. Хотя топливопровод проработал всего 20 месяцев из-за снятия блокады Ленинграда, он сыграл ключевую роль в поддержании жизненно важных функций города и снабжении войск Ленинградского фронта.