День белого медведя: удивительные факты о хозяине Арктики

27 февраля отмечается Международный день белого медведя. О том, как и почему возник этот праздник, а также об удивительных фактах этой породы косолапых, читайте в нашем материале.

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Как возник День белого медведя

Международный день белого медведя появился в 2008 году по инициативе Polar Bear International (PBI) с целью повышения осведомленности о влиянии глобального потепления и сокращении морского льда на популяции этих хищников.

В первую очередь эта дата знаменательна для пяти стран, на территории которых обитает белый медведь, — России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность детенышей делают популяцию этого зверя легко уязвимой.

Кстати, белый медведь совсем не страдает от экстремально низких температур Арктики. Им весьма комфортно при минус 45 градусах и ниже. Два слоя меха и подкожный жир, а также небольшие размеры ушей и хвоста помогают справиться с потерей тепла. Скорее, можно сказать, что белые медведи больше страдают от перегрева, особенно в погоне за добычей, чем от холода.

Самый крупный самец белого медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил одну тонну. Самки в среднем весят 350-380 килограммов.

Кроме силы и мощи, белые медведи обладают массой уникальных свойств.

Удивительные факты о белых медведях

Белый медведь — самый крупный сухопутный хищник на планете. Самка белого медведя может весить до 380 килограммов. Средний вес самца 400-450 кг.

Шерсть белого медведя очень плотная, но вовсе не белая, а прозрачная. Шерстинки пустые изнутри, заполненные воздухом, не содержат пигмента и отражают солнечный свет, тем самым создавая иллюзию белого окраса. А вот кожа - черная, что помогает им удерживать тепло.

Белые медведи — отличные пловцы. Между пальцами у них есть плавательная перепонка. Рекордный заплыв, которые смогли зафиксировать ученые, совершила медведица в море Бофорта. Для охоты на тюленей она преодолела от Аляски на север к паковым льдам 685 км за 9 дней. За это время она потеряла своего годовалого детеныша и похудела на 20%.

Белый медведь весьма чистоплотен. Ежедневно он тратит 15-20 минут на гигиенические процедуры.

Самцы белого медведя не впадают в спячку, в отличие от своих бурых "товарищей". А вот самки залегают в берлоги, чтобы вывести потомство.

Белый медведь – это единственный медведь, который питается исключительно мясом, в его рационе отсутствуют растительные составляющие. Основа питания – кольчатые нерпы, гренландские тюлени, детеныши морских зайцев и моржей.

Новорожденные белые медведи весят от 450 до 750 г. и абсолютно беспомощны. Детеныши рождаются в период с ноября по май. Они проводят вместе с матерью до двух лет, а затем начинают самостоятельную жизнь.

У белых медведей есть мигательная перепонка, или третье веко. Оно защищает глаза животного от снега во время бурь, а также от ультрафиолетового излучения.

В Канаде есть специальная тюрьма для белых медведей. В провинции Манитоба рядом с городом Черчилль обитает много белых медведей, и там же есть "изолятор" для временного содержания хищников, приближающихся к городу и представляющих опасность для его жителей.