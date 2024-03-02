Почему советская люстра "Каскад" получила такое название

Для тех, кто прожил в эпоху советских 70-80-х годов, люстра "Каскад" стала своеобразным символом времени. "Рамблер" расскажет, почему она получила такое необычное название и какого особо ухода требовала.

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Этот потолочный светильник стал неотъемлемой частью домашнего интерьера и символизировал целую эпоху в истории потребления в СССР. В настоящее время "Каскад" уже редко встречается в современных квартирах или домах, но в то время он был мечтой практически каждой семьи. Хотя на рынке были и другие модели люстр, но "Каскад" был несравним по своему дизайну и качеству сборки. Это был предпочтительный выбор для многих, кто стремился приобрести изысканный элемент декора.

Люстра "Каскад" получила свое название из-за своей характерной конструкции. Она состояла из нескольких круглых ярусов разного диаметра, к которым крепились пластмассовые "капельки", имитирующие хрустальные подвески. Эти "висюльки" переливались на свету, создавая красивый и изысканный вид. В то время стоимость такой люстры составляла около 25 рублей, что делало ее недоступной для многих. Тем не менее товар быстро раскупался или выкупался заранее.

Уход за люстрой "Каскад" требовал определенных навыков и усилий. Пластмассовые элементы с течением времени теряли свой первоначальный блеск и становились желтыми от пыли. Чтобы вернуть люстру к первозданному виду, необходимо было проводить регулярную очистку каждой "висюльки", погружая их в мыльную воду с добавлением уксуса. Производители люстр "Каскад" также включали в комплект запасные части, что позволяло владельцам заменять поврежденные элементы и поддерживать люстру в идеальном состоянии на протяжении долгих лет.