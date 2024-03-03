Что колонизаторы делали с перетертыми в порошок мумиями

Веками Египет был центром мумификации, а его мумии привлекали внимание многих, в том числе и западных колонизаторов и исследователей. Однако, интерес к мумиям не всегда был духовного или научного характера. Подробнее о том, как захватчики использовали мумий, читайте в материале "Рамблера".

Для местных жителей Египта мумии имели особое значение, они считали их священными и уважали как предков. Однако для западных колонизаторов мумии были всего лишь экзотическими артефактами и достопримечательностями, которые они могли использовать в своих целях.

Западные колонизаторы и исследователи часто эксплуатировали мумии для своих развлечений и потребностей. Они разворачивали экспонаты на публике, устраивали шоу и выставки, чтобы привлечь внимание и заработать деньги. Однако, с течением времени, когда интерес к мумиям угасал и их стало трудно представить публике, многие из них были перетерты в порошок.

Перетертый в порошок мумии изначально использовали художники для создания пигментов, однако оказалось, что эта краска быстро выцветает. Торговцы не заставили себя ждать и начали успешно продавать мумийный порошок как лекарственное средство. Это стало новым источником прибыли, и мумии были использованы в качестве ингредиента для различных медицинских смесей и средств, в алхимических экспериментах или как составляющая магических зелий и эликсиров.

Но мумии могли применяться не только для лечения болезней, ран и как афродизиак. Более того, порошок также добавляли в табак и алкогольные напитки. Кроме того, мумии иногда применялись в ритуальных и религиозных церемониях. Некоторые культуры использовали мумии в обрядах похорон и погребении, считая, что они обеспечивают защиту и благословение усопшему в загробном мире.