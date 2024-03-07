Как викинги хоронили мертвых

Викинги, известные своими морскими походами и воинственным образом жизни, также отличались уникальными ритуалами, связанными с погребением усопших. Эти обряды не только отражали их верования в загробную жизнь, но и служили укреплением связи с предками. "Рамблер" расскажет, как викинги провожали мертвых в последний путь.

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Корабельные погребения

Одним из самых известных обрядов были корабельные погребения. Покойного помещали на корабль вместе с его вещами, оружием и иногда даже с животными. Затем корабль поджигали или спускали на воду, чтобы он мог отправиться в свой последний путь. Викинги верили, что такие погребения обеспечивали душе покойного безопасное путешествие в загробный мир.

Курганные могилы

Некоторые викинги были похоронены в курганных могилах — крупных земляных насыпях, которые служили местом погребения для важных членов общины. Могилы были часто окружены каменным обнесением или деревьями, а украшены дерном и мхом. Курганные могилы были символом почитания и уважения к покойным, а также служили местом для проведения памятных обрядов.

Сожжение тел

В некоторых случаях викинги сжигали тела усопших на кострах. Кремация была особенно популярна в случаях гибели на поле боя, а также при отсутствии возможности проведения корабельного погребения. После сжигания кости покойного часто помещали в урны и хранили на местах погребения.

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Жертвоприношения

В некоторых случаях викинги проводили ритуалы с жертвоприношениями во время погребения. Это могли быть животные, вещи из дома усопшего или даже люди. Верили, что такие обряды, кажущиеся дикими на сегодняшний день, помогут умершему достичь благополучия в загробной жизни или примириться с богами.

Памятные камни и руны

Для того чтобы сохранить память о покойных, викинги иногда устанавливали каменные монументы на местах погребения. На этих камнях могли быть высечены руны или изображения, рассказывающие об истории усопшего и его достижениях. Это служило не только памятником, но и способом передачи наследия будущим поколениям.

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