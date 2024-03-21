В центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Фонтанки, стоит крошечный, всего 11 сантиметров высотой, бронзовый памятник под названием «Чижик-Пыжик». Этот миниатюрный монумент, созданный скульптором Резо Габриадзе, был установлен в 1994 году неподалеку от Михайловского дворца.

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Трагедия памятника началась практически сразу после его открытия – он стал объектом постоянных краж и актов вандализма. За время своего существования «Чижик-Пыжик» похищался целых восемь раз. Преступники безжалостно срывали бронзовую фигурку с постамента и сдавали ее в пункты приема цветных металлов на переплавку.

Подробнее об истории памятника рассказал в своем видео блогер @Kirsanov_trip.

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