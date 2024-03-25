Маникюрные традиции: как в древности красили ногти

Маникюр и уход за ногтями — это не только модное явление современности, но и практика, которая имеет глубокие исторические корни. В различных культурах украшение ногтей имело свои особенности и символическое значение, отражая общественные нормы, статус и культурные представления. “Рамблер” расскажет про маникюрные традиции в древности.

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Древний Китай

В эпоху династии Мин в Китае (1368-1644 годы) маникюр стал целым ритуалом. Именно тогда была разработана специальная краска для ногтей, основанная на яичном белке, воске и растительных красителях. Длинные ногти считались символом мудрости и богатства, выражением власти и средством общения с божествами. Китайцы, особенно из высших сословий, отращивали ногти до 10-15 сантиметров и красили их, а некоторые элитные слои даже носили накладные золотые или серебряные ногти, демонстрируя свой статус.

Древний Египет

В Египте в 1964 году археологи обнаружили гробницу с мумиями людей из свиты фараона Нусера, которые занимались уходом за ногтями фараона. Эти придворные мастера, называемые "хранителями и мастерами ногтей фараона", свидетельствуют о том, что профессия мастера маникюра существовала уже примерно 2400 лет до н.э. В Древнем Египте символом царской власти и социального статуса считались длинные и ярко окрашенные ногти. Клеопатра и Нефертити, известные своим эстетическим вкусом, задали стандарты ухода за ногтями, используя дорогостоящие масла и благовония.

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Древний Вавилон

В Древнем Вавилоне мужчины тщательно ухаживали за ногтями и красили их специальной пудрой. Цветные ногти были популярны как среди высшего класса, так и среди обычных граждан. Так, высшая знать предпочитала черный цвет, в то время как простые жители — зеленый. В южной части Вавилона был найден маникюрный набор из литого золота, датированный 3200 годом до нашей эры. Предположительно, он принадлежал жрецу. Удивительно, что современные маникюрные наборы не сильно отличаются от тех, что использовались почти пять тысяч лет назад.

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