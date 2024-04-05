Как в древности определяли беременность: четыре извращенных способа

В мире до научных тестов и ультразвуковых скринингов древние общества разработали собственные, порой необычные, способы определения беременности. Эти методы представляли собой удивительное сочетание мифов, суеверий и наблюдений. "Рамблер" расскажет о некоторых из самых ошеломительных.

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Жрецы и медики Вавилонии создали уникальное средство для определения беременности. Они делали особый травяной настой и насыщали им тампон из шерсти овец. Женщины, подозревавшие беременность, погружали этот тампон в лоно на несколько дней, а потом клали его в минеральную жидкость. Изменение цвета тампона позволяло определить наличие или отсутствие беременности.

В Древнем Египте использовали странный способ диагностики беременности, основанный на зернах пшеницы и ячменя. Женщины помещали зерна в контейнер, мочились на них в течение пары дней, а затем анализировали, проросли ли зерна, чтобы предсказать пол будущего ребенка.

Чистка зубов и другие применения мочи в Древнем Риме

Метод, применяемый египтянами, основывался на запахе пива. Женщины садились в лужу, наполненную нефильтрованным темным пивом. Если запах вызывал у них тошноту, это могло свидетельствовать о беременности.

На Руси прибегали к обычаям, таким как тест с бусами на шее. В ночь после свадьбы девушка надевала на шею бусы, и, если они в скором времени становились теснее, считалось, что она носит дитя. Однако надежность этого метода была сомнительной, так как причиной дискомфорта могла быть простая полнота.

В современные способы определения беременности внес свой вклад Гиппократ, известный древнегреческий врач. Именно он первым отметил признаки, такие как отсутствие месячных, рвота и отказ от пищи, которые могли свидетельствовать об интересном положении дамы.

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