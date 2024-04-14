Правда ли, что в Средние века люди почти не мылись, или это миф

Средневековье, безусловно, вызывает множество ассоциаций, включая представление о низком уровне гигиены. Миф о том, что даже короли не знали, что такое мытье, тесно связан с этим периодом. Однако, при ближайшем рассмотрении, этот миф распадается на части, и становится ясно, что реальность была несколько иной. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Критика Средневековья началась еще в эпоху Возрождения, когда новаторы отрицали все, связанное с прошлым. Этот тренд усилился в 19 веке, когда интерес к истории стал все более глубоким. Однако, факты свидетельствуют о том, что в средневековой Европе чистота и гигиена имели значение.

Даже при ограниченном доступе к горячей воде, люди стремились к чистоте. Обычные люди часто мылись холодной водой, поскольку горячая вода была редкостью. В средневековой Франции можно было встретить чаны для купания, тазы для мытья головы и ног, а также умывальники. Даже после еды подавались кувшины с ароматной водой, чтобы гости могли помыть руки.

Несмотря на мифы, церковь не запрещала купание. Единственное, с чем она боролась, это с совместным мытьем женщин и мужчин, так как это могло привести к разврату. В средневековых городах было много общественных бань, и посещение их стало обычной практикой.

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История мыла в Средние века началась примерно в 10 веке. Первоначально оно было редкостью из-за ограниченного производства и высокой цены. Однако с течением времени производство мыла расширилось, и оно стало широко доступным благодаря Марсельским мыловарням и другим производителям.

Таким образом, хотя Средневековье часто ассоциируется с грязью и недостатком гигиены, на самом деле ситуация была не такой однозначной. Люди в то время старались оставаться чистыми и следили за своей гигиеной, несмотря на ограничения и недостаток ресурсов.

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