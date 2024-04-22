Чем католическая Пасха отличается от православной

Верой в воскрешение Христа восходят обе конфессии христианства: православие и католицизм. Однако, несмотря на общую основу, существует несколько существенных различий в том как они отмечают главный христианский праздник - Пасху. "Рамблер" рассмотрит основные различия между православной и католической Пасхой.

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Одним из ключевых различий между православной и католической Пасхой является дата празднования. Это связано с использованием различных календарей для определения даты праздника. В православной церкви Пасха определяется в соответствии с юлианским календарем. Католическая определяет дату Пасхи согласно григорианскому календарю. Обычно православное Пасхальное воскресенье приходится на день позже, чем в католической церкви.

Еще одно заметное различие между православной и католической Пасхой заключается в подходе к посту перед этим великим праздником. В православии Великий пост является одним из самых строгих и продолжается сорок дней. В течение этого периода верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, секса, развлечений, алкоголя. Пост настолько строг, что в некоторые дни запрещено даже употребление масла. Последняя неделя Великого поста называется Страстной неделей.

В католической пост перед Пасхой также соблюдается, но он гораздо более мягкий. Католики воздерживаются от пищи мясного происхождения в Пепельную среду и Страстную пятницу, а также в Субботу Святой.

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Традиционным символом православной Пасхи является пасхальный кулич, сладкий, круглой формы, с цукатами и глазурью. Пасхальные яйца (писанки) красят в красный цвет, символизирующий кровь Христа. В католической церкви традиции более разнообразны. Пасхальные яйца обычно окрашивают в пастельных оттенках, а традиционным выпечкой может быть брауншвейгский булочный хлеб, богато украшенный.

В католической традиции распространена игра "Поиск яиц", где родители прячут разноцветные пластиковые яйца с конфетами, сладостями и другими сюрпризами, а дети их ищут и собирают в свою корзинку. В православных странах, напротив, церковное празднование на первом плане.

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