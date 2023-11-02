Как в Мексике отмечают День мертвых

День мертвых еще более тысячи лет назад отмечали индейцы майя, тольтеки, ацтеки и науа. В этот день принято вспоминать умерших родственников, посещать их могилы и приносить им дары. Все о веселом празднике смерти — в материале "Рамблер".

Современный День мертвых представляет собой смесь доиспанских религиозных обрядов и христианских праздников. Он проводится 1 и 2 ноября — в День всех святых и День всех душ по католическому календарю — в период осеннего сбора урожая кукурузы.

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Для мексиканцев умершие остаются членами общества, хранят память и душу, а в День мертвых они временно возвращаются на землю.

Центральным элементом праздника является алтарь, или офренда, сооружаемый в частных домах, общественных местах и на кладбищах. Это не алтари для поклонения, а алтари для возвращения духов в мир живых. Поэтому они наполняются подношениями — водой, чтобы утолить жажду после долгого пути, едой, семейными фотографиями, свечой для каждого умершего родственника. Если один из духов — ребенок, то на алтаре можно найти маленькие игрушки. Украшать алтарь родственники умершего начинают за несколько дней или даже недель до праздника.

В каждой офренде также присутствуют четыре стихии: вода, ветер, земля и огонь. Воду оставляют в кувшине, чтобы духи могли утолить жажду. Ветер олицетворяют традиционные бумажные знамена. Земля представлена пищей, чаще всего хлебом. Свечи многие оставляют в форме креста, символизирующего основные направления, чтобы духи могли найти свой путь.

В каждом штате Мексики есть свои особенности устройства алтаря. В одних регионах это плоская поверхность, на которой расположены все декоративные элементы, в других — это несколько ярусов алтаря. Наиболее распространены трехъярусные варианты, представляющие небо, землю и подземный мир. В более сложных офрендах может быть до семи уровней.

Основными цветами для украшения алтаря являются бархатцы. Золотистые лепестки, разбросанные от алтаря к могиле, направляют блуждающие души к месту их упокоения. Дым от копаловых благовоний, изготовленных из смолы дерева, распространяет благословения и молитвы, а также очищает пространство вокруг алтаря.

Прилет бабочек-монархов наполняет небо трепещущими оранжевыми крыльями как раз во время празднования Дня мертвых. Для некоторых общин это событие имеет особое значение: по традиции, бабочки — это души предков, возвращающиеся на землю с непродолжительным визитом.

Пан де муэрто, или хлеб мертвых — это типичный сладкий хлеб (пан дульсе), часто с добавлением семян аниса и украшенный костями и черепами из теста. Кости могут быть расположены по кругу, символизируя жизненный цикл. Маленькие капельки теста означают печаль.

Сахарные черепа — часть традиции сахарного искусства, принесенной итальянскими миссионерами XVII века. Их прессуют в формах и украшают разноцветными красками, они бывают самых разных размеров и уровней сложности.

Напитки в честь праздника включают пульке — сладкий напиток из сока агавы; атоле — негустую теплую кашу из кукурузной муки с добавлением нерафинированного тростникового сахара, корицы и ванили; текилу, мескаль, а также горячий шоколад.

В начале XX века мексиканский политический карикатурист и литограф Хосе Гвадалупе Посада нарисовал гравюру со скелетом, одетым в вычурные французские одежды, и назвал ее "Калавера Гарбансера", задумав его как социальный комментарий к подражанию мексиканского общества европейской изысканности. "Todos somos calaveras" — цитата, приписываемая Посаде, означает "мы все скелеты".