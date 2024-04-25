Почему в Средневековье церкви ругались из-за хлеба

В средние века все, начиная от королей и рыцарей, заканчивая монахами и крестьянами, ели хлеб. Именно эта простая еда вызывала ожесточенные религиозные споры и могла даже свести с ума. Подробнее — в материале "Рамблера".

© Charles-André van Loo

История хлеба насчитывает уже 22 500 лет. Он был основным продуктом в жизни древних жителей Месопотамии и египтян, и его употребляли по всей Римской империи. Его производство включало измельчение зерен злаков, таких как пшеница, просо или ячмень, в муку, затем замешивание ее с жидкостью, возможно, с добавлением дрожжей, чтобы тесто поднялось и посветлело, и, наконец, выпекание.

Средневековые люди также могли выбирать из множества сортов – так, например, в польском городе Вроцлаве можно было купить белый хлеб, ржаной, черный ржаной, пшеничные булочки, бублики, рулетики-сережки или лепешки. В средние века белый хлеб из пшеницы считался самым предпочтительным вариантом. Средневековые врачи даже рекомендовали его как самый полезный для здоровья. Однако более бедные народы пекли темный хлеб из овса или ржи. При необходимости в смесь могли также добавлять рис, горох, чечевицу, каштаны, желуди или другие продукты. В средневековой Франции большинство людей ели хлеб, известный как меслин, который готовили из смеси пшеницы и ржи.

Помимо еды, средневековые люди часто использовали хлеб в качестве тарелок: это был хлеб, нарезанный толстыми плоскими ломтиками, известный как траншеи. Затем поверх них подавали другие продукты, например, мясо или густые соусы. Когда с едой было покончено, хлеб можно было съесть или, если вы были достаточно богаты или щедры, его можно было отдать бедным или животным.

Правда ли, что в Средние века люди почти не мылись, или это миф

Хлеб также является ключевой частью христианской религии, поскольку Иисус дал его своим ученикам на Тайной вечере. Евхаристия, также известная как Святое Причастие, является одной из основных частей христианской мессы. Однако между различными христианскими сектами существовав спор о том, какой хлеб использовать – квасной или пресный. Византийская и восточная церкви считали, что для Евхаристии можно использовать только квасные хлебы (приготовленные на дрожжах), в то время как Римско-католическая церковь готовила кусочки Святого Причастия из облаток пресного хлеба.

Вопрос о том, какой хлеб использовать, оставался глубоким богословским спором на протяжении всего Средневековья и иногда приводил к насилию и осуждению ереси. В 1053 году в византийской столице Константинополе были закрыты римско-католические церкви, а их пресный освященный хлеб топтали на улицах. Один византийский церковный лидер осудил употребление пресного хлеба, назвав его "безжизненным, как камень или обожженная глина, и пригодным только для того, чтобы символизировать скорбь и страдание".

Ранее мы писали про самые разрушительные катастрофы средневековья.