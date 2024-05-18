Смертельная угроза Средневековья: почему люди боялись белок

В средневековой Англии белки были переносчиками бактерий проказы. В этой статье "Рамблер" подробно расскажет, о том, как грызуны были связаны с эпидемией.

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Проказа — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium leprae. Она вызывала серьезные симптомы, такие как пятна на коже, деформация носа и язвы. Исследователи с помощью археологических находок идентифицировали рыжих белок как носителей M. leprae в средневековой Англии. Они обнаружили, что бактерии грызунов были тесно связаны с бактериями, найденными в человеческих останках того же региона.

В средние века белки и люди часто взаимодействовали. Торговля мехом была одним из аспектов, обеспечивающим высшие слои общества беличьим мехом, который был очень популярен, особенно в XI и XII веках. Белок также содержали в качестве домашних животных при королевских дворах и в монастырях.

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Материал для генетического анализа был получен из двух археологических памятников в городе Винчестер на юге Англии. Двадцать пять человеческих останков были извлечены из бывшего лепрозория. Также были изучены двенадцать образцов средневековых белок, найденных в бывшем цехе шкуровода.

Исследователи секвенировали и реконструировали четыре генома, представляющих средневековые штаммы M. leprae, включая геном красной белки. Анализ показал, что все они принадлежат к одной ветви генеалогического древа M. leprae. Было обнаружено, что средневековый штамм белки более тесно связан с человеческими штаммами из Винчестера, чем с современными штаммами белок, что указывает на циркуляцию инфекции между людьми и животными в средние века.

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