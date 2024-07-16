Символ летнего счастья: как отдыхали дети в СССР

Одним из символов ушедшей советской эпохи были пионерские лагеря. По статистике, ежегодно в этих воспитательно-оздоровительных учреждения отдыхали около 10 миллионов детей в возрасте от 7-15 лет. Попасть туда можно было совершенно бесплатно. Как правило, путевки выдавали на работе родителям будущих отпускников ведь большинство пионерских лагерей были закреплены за местными предприятиями. При желании поездку на 20 дней можно было приобрести и в профсоюзе всего за 12-13 рублей при средней зарплате 120-130 рублей.

Пионерские лагеря появились в начале 20-х годов прошлого века. Советское правительство быстро включилось в борьбу за умы и здоровье подрастающего поколения. В 1925 году начал свою работу "Артек", ставший впоследствии настоящей визитной карточкой СССР. Первые артековцы жили у самого моря по современным меркам в спартанских условиях, в четырех брезентовых палатках. К середине 60-х "Артек" превратился в один из крупнейших международных центров детского отдыха. Сюда любили приезжать советские генсеки, космонавты, известные спортсмены и зарубежные высокие гости.

Пионерские лагеря открывали свои двери для детей в начале летних каникул и работали в несколько смен вплоть до последних дней августа. Отдых здесь можно было сравнить с небольшой, но насыщенной жизнью. Спортивные активности, песни под гитару, отдых у костра с запахом печеной картошки, игра в "Зарницу", праздник Нептуна, ну и конечно же первая влюбленность — все это навсегда осталось в сердцах взрослого поколения.

Яркие кадры летнего детского отдыха в СССР — в галерее "Рамблера".