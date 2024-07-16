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Символ летнего счастья: как отдыхали дети в СССР

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У пионерского костра, 1974 год
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У пионерского костра, 1974 год 
© РИА Новости
Американские школьники во время выступления на международном детском фестивале "Пусть всегда будет солнце!" во Всесоюзном пионерском лагере Артек, 1977 год
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Американские школьники во время выступления на международном детском фестивале "Пусть всегда будет солнце!" во Всесоюзном пионерском лагере Артек, 1977 год 
© ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, посвященного Году ребенка, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1979 год
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, посвященного Году ребенка, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1979 год 
© ТАСС
Школьники Игорь Скворцов, Володя Жилевич и Саша Алдошин во время отдыха в пионерском лагере "Альбатрос" производственного объединения "Радиотехника" у поселка Кестерциемс в Тукумском районе, 1979 год
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Школьники Игорь Скворцов, Володя Жилевич и Саша Алдошин во время отдыха в пионерском лагере "Альбатрос" производственного объединения "Радиотехника" у поселка Кестерциемс в Тукумском районе, 1979 год 
© ТАСС

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Пионерский лагерь санаторного типа "Барчын" в Киргизии, 1979 год
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Пионерский лагерь санаторного типа "Барчын" в Киргизии, 1979 год 
© ТАСС
Праздник Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1983 год
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Праздник Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", 1983 год 
© РИА Новости
Юные барабанщики, 1984 год
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Юные барабанщики, 1984 год 
© РИА Новости
Горнисты пионерского лагеря, 1984 год
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Горнисты пионерского лагеря, 1984 год 
© ТАСС
Во время морской прогулки, 1984 год
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Во время морской прогулки, 1984 год 
© РИА Новости

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Юные авиамоделисты, отдыхающие в пионерском лагере "Лайнер", 1985 год
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Юные авиамоделисты, отдыхающие в пионерском лагере "Лайнер", 1985 год 
© ТАСС
Горнист лагеря "Таежный рассвет", учащийся 6 класса школы № 21 города Новокузнецка Олег Петров, 1985 год
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Горнист лагеря "Таежный рассвет", учащийся 6 класса школы № 21 города Новокузнецка Олег Петров, 1985 год 
© ТАСС
Пионеры Андрей Калюжный, Виталий Монаков, Игорь Сидоров в пионерской обсерватории, 1985 год
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Пионеры Андрей Калюжный, Виталий Монаков, Игорь Сидоров в пионерской обсерватории, 1985 год 
© ТАСС
Пионерский лагерь "Цахкаовит". Пионервожатая Н. Шахназарян с ребятами, отдыхающими в лагере, 1986 год
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Пионерский лагерь "Цахкаовит". Пионервожатая Н. Шахназарян с ребятами, отдыхающими в лагере, 1986 год 
© ТАСС
Японская школьница Ханако Накамура (с гитарой), написавшая письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву, среди артековцев в пионерском лагере "Лазурный", 1987 год
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Японская школьница Ханако Накамура (с гитарой), написавшая письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву, среди артековцев в пионерском лагере "Лазурный", 1987 год 
© ТАСС

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Венгерские ребята Петер Леополд и Петер Бедеч подружились в лагере с Леней Бабушкиным, 1989 год
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Венгерские ребята Петер Леополд и Петер Бедеч подружились в лагере с Леней Бабушкиным, 1989 год 
© ТАСС
На празднике Нептуна в пионерском лагере "Костер", 1990 год
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На празднике Нептуна в пионерском лагере "Костер", 1990 год 
© ТАСС

Одним из символов ушедшей советской эпохи были пионерские лагеря. По статистике, ежегодно в этих воспитательно-оздоровительных учреждения отдыхали около 10 миллионов детей в возрасте от 7-15 лет. Попасть туда можно было совершенно бесплатно. Как правило, путевки выдавали на работе родителям будущих отпускников ведь большинство пионерских лагерей были закреплены за местными предприятиями. При желании поездку на 20 дней можно было приобрести и в профсоюзе всего за 12-13 рублей при средней зарплате 120-130 рублей.

Пионерские лагеря появились в начале 20-х годов прошлого века. Советское правительство быстро включилось в борьбу за умы и здоровье подрастающего поколения. В 1925 году начал свою работу "Артек", ставший впоследствии настоящей визитной карточкой СССР. Первые артековцы жили у самого моря по современным меркам в спартанских условиях, в четырех брезентовых палатках. К середине 60-х "Артек" превратился в один из крупнейших международных центров детского отдыха. Сюда любили приезжать советские генсеки, космонавты, известные спортсмены и зарубежные высокие гости.

Пионерские лагеря открывали свои двери для детей в начале летних каникул и работали в несколько смен вплоть до последних дней августа. Отдых здесь можно было сравнить с небольшой, но насыщенной жизнью. Спортивные активности, песни под гитару, отдых у костра с запахом печеной картошки, игра в "Зарницу", праздник Нептуна, ну и конечно же первая влюбленность — все это навсегда осталось в сердцах взрослого поколения.

Яркие кадры летнего детского отдыха в СССР — в галерее "Рамблера".

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