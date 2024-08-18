Как древние египтяне искали бессмертие

Египтяне искали бессмертие через сложное сочетание религиозных ритуалов, магии и архитектурных достижений. Они стремились обеспечить продолжение жизни после смерти и встречу с богами в загробной жизни. Подробнее — в материале "Рамблера".

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1. Муммификация

Муммификация была важнейшим аспектом в египетских верованиях о бессмертии. Египтяне верили, что душа (Ба) и жизненная сила (Ка) покидают тело после смерти, но могут вернуться к нему, если тело сохранится. Муммификация была способом сохранить тело в нетронутом состоянии, чтобы душа могла продолжать существовать в загробной жизни. Процесс включал удаление внутренних органов, высушивание тела и оборачивание его в льняные бинты.

2. Гробницы и пирамиды

Фараоны и знатные египтяне строили огромные гробницы и пирамиды, чтобы обеспечить свое место в вечности. Эти сооружения были не просто местом захоронения, но и символом пути к бессмертию. В них помещались многочисленные ритуальные предметы, амулеты и сокровища, которые считались необходимыми для загробной жизни.

3. Книга мертвых

"Книга мертвых" — это сборник текстов и заклинаний, которые были предназначены для того, чтобы направлять душу умершего в загробной жизни. Эти тексты, написанные на папирусе или стенах гробниц, содержали инструкции по прохождению загробного суда и достижению рая (Поля Иалу). Они включали магические заклинания, которые помогали избежать опасностей в загробной жизни и пройти через испытания, установленные богами.

4. Суд Осириса

Одним из ключевых моментов в поисках бессмертия было прохождение суда Осириса, бога загробного мира. Египтяне верили, что после смерти сердце умершего взвешивается на весах Маат, богини истины и справедливости. Если сердце было легче пера Маат, человек признавался праведным и получал доступ к вечной жизни. Если оно было тяжелее, душа погибала.

5. Загробная жизнь в Полях Иалу

Египтяне стремились попасть в Поля Иалу — место вечного блаженства, которое было представлено как плодородные земли, где умерший мог продолжать заниматься сельским хозяйством и наслаждаться жизнью. Попадание в это место было возможным только для тех, кто прошел через все испытания и суды в загробной жизни.

6. Амулеты и магические предметы

Для обеспечения бессмертия египтяне использовали многочисленные амулеты и магические предметы, которые клали в гробницы. Одним из наиболее известных амулетов был анх — символ жизни, который часто изображался в руках богов и фараонов. Амулеты и статуэтки богов должны были защищать умершего от зла и помогать ему в пути к вечной жизни.

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7. Обряд жертвоприношений и ритуалов

Египтяне проводили многочисленные ритуалы, чтобы обеспечить бессмертие умерших. Родственники и жрецы регулярно совершали подношения еды и напитков в гробницах, чтобы "кормить" умершего в загробной жизни. Эти обряды считались важными для поддержания связи между миром живых и загробным миром.

8. Культ Осириса и реинкарнация

Египтяне почитали Осириса как бога возрождения и бессмертия. Согласно мифу, Осирис был убит своим братом Сетом, но был возрожден с помощью своей жены Исиды. Эта история символизировала идею возрождения после смерти и веру в то, что через правильные ритуалы можно было обеспечить свое воскрешение в загробной жизни.

9. Статуи Ка

В гробницах часто устанавливались статуи, представляющие душу умершего (Ка). Эти статуи служили в качестве резервного "жилища" для Ка, если мумия разрушалась. Таким образом, дух умершего мог продолжать существовать в статуе, обеспечивая ему бессмертие.

10. Духовная подготовка к загробной жизни

Древние египтяне считали, что жизнь на земле — это подготовка к вечной жизни. Они верили в необходимость духовного совершенствования, исполнения божественных законов и накопления праведных дел, которые будут оценены в загробном мире.

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