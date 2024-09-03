Когда начинается учебный год в разных странах

Учебный год во всем мире начинается в разное время, и это зависит от множества факторов. В России День знаний, с которого стартуют занятия, отмечают 1 сентября. Когда начинается учебный год в других странах, расскажет "Рамблер".

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В Европе сентябрь становится началом образовательного пути для многих стран. Во Франции и Великобритании школы открывают свои двери в первые дни сентября, тогда как в Германии начало учебного года может варьироваться в зависимости от региона, но в целом приходится на конец августа или начало сентября.

Совсем иначе обстоят дела в Азии. В Японии учебный год начинается 1 апреля – в месяце, когда цветет сакура, символизирующая новое начало. Китайские школьники, как и российские, возвращаются за парты в начале сентября, а вот в Индии, из-за особенностей климата, занятия обычно начинаются в июне или июле, после завершения сезона муссонов.

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В Северной Америке тоже нет единого стандарта. В США и Канаде учебный год обычно стартует в конце августа или начале сентября, но точные даты могут различаться от штата к штату или от одной провинции к другой. В то же время в Австралии и Новой Зеландии дети идут в школу в конце января или начале февраля, сразу после летних каникул.

В Южной Африке учебный год начинается уже в середине января и длится до декабря. В Египте, учитывая жаркий климат, занятия часто стартуют в сентябре или октябре. В Латинской Америке, в Бразилии, школьники начинают учиться в феврале и завершают учебный год в декабре, тогда как в Аргентине учебный процесс начинается в марте и продолжается до конца года.

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