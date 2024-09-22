Почему раскладка букв на клавиатуре в таком виде — QWERTY

Раскладка QWERTY, знакомая многим, стала стандартом для английских клавиатур и используется в большинстве стран. Однако за ее популярностью скрывается интересная история, которая объясняет, почему именно такой порядок букв был выбран. «Рамблер» расскажет о происхождении этой раскладки и причинах ее успеха.

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В 1873 году Кристофер Лэтэм Шоулз изобрел печатную машинку. При создании устройства дизайнер столкнулся с проблемой: механические части печатной машинки иногда заедали, когда часто использовались соседние буквы. Чтобы минимизировать эту проблему, Шоулз расположил буквы так, чтобы наиболее часто используемые сочетания находились на расстоянии друг от друга.

Таким образом, раскладка была спроектирована с учетом наиболее распространенных буквосочетаний в английском языке. К примеру, буквы «T» и «H», которые часто встречаются в словах, оказались достаточно удалены друг от друга. Этот подход обеспечил более плавную и быструю печать, уменьшая риск заедания.

Первые энциклопедии: история создания

Несмотря на недостатки, такие как неудобство для людей, использующих другие языки, раскладка QWERTY быстро приобрела популярность. К 1890-м годам она стала стандартом благодаря массовому производству печатных машинок с этой раскладкой, что способствовало ее распространению.

С развитием технологий и переходом к компьютерам QWERTY оставалась на плаву, так как пользователи привыкли к ней. Хотя существуют и другие раскладки, такие как AZERTY или Dvorak, популярность QWERTY продолжает оставаться высокой из-за привычности и доступности. Таким образом, раскладка QWERTY — это результат компромисса между функциональностью и практичностью, который со временем стал неотъемлемой частью цифрового мира.

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