Как американские солдаты повлияли на популярность жевательной резинки

Жевательная резинка — привычный продукт, который любят многие. Однако мало кто знает, что история ее появления насчитывает несколько тысячелетий. Подробнее читайте в материале «Рамблера».

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Первые упоминания о жевательной резинке относятся к древним цивилизациям. Например, в Месопотамии археологи нашли следы использования смолы черного дерева, которую жевали для очищения зубов и свежести дыхания. Древние греки использовали смолу дерева мастики, а индейцы североамериканского континента — соки различных растений.

Современная жевательная резинка, какой мы ее знаем, начала формироваться в XIX веке. Американец Джон Кэда был одним из первых, кто запатентовал жевательную резинку на основе натурального латекса. Однако популярность она обрела благодаря другим изобретателям.

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В 1869 году Уильям У. Финли создал первую коммерчески успешную жевательную резинку, добавив в нее ароматизаторы и сахар. Это изобретение стало настоящим хитом, и вскоре начали появляться новые вкусы и варианты. В 1906 году была выпущена первая жевательная резинка с начинкой, а в 1928 году была запущена известная марка «Double Bubble», которая предложила резинку в форме шариков.

После Второй мировой войны жевательная резинка приобрела популярность по всему миру, благодаря американским солдатам, которые распространяли ее в Европе и Азии как часть пайков. Это было не только новшество, но и символ американской культуры и процветания. Жевательная резинка ассоциировалась с модернизацией, доступностью и позитивной энергетикой, что сделало ее хитом в послевоенные годы. Сегодня ее разнообразие вкусов и форм продолжало расти, а реклама сделала ее символом молодежной культуры.

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