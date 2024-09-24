Кто придумал линзы, а кто в итоге создал

Контактные линзы стали настоящим спасением для миллионов людей, страдающих от проблем со зрением. Их история появления полна интересных фактов и удивительных изобретений. «Рамблер» расскажет о том, кто придумал контактные линзы и как они изменились со временем.

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Первое упоминание о контактных линзах относится к XVI веку. Известный итальянский ученый и философ Леонардо да Винчи описал концепцию линз, которые могли бы находиться на поверхности глаза. Однако эта идея оставалась на уровне теории. В эпоху Возрождения не было ни материалов, ни инструментов для производства тонких, прозрачных линз, которые могли бы безопасно находиться на глазу. Кроме того, оптические свойства линз и понимание их влияния на зрение были на начальном этапе развития. Да Винчи заложил основы, но реализация потребовала ещё нескольких веков научных и технологических открытий.

Практическое применение контактных линз появилось лишь в XIX веке благодаря чешскому ученому Отто Лютеру. В 1887 году он создал первую в мире линзу, изготовленную из прозрачного стекла, которая покрывала всю поверхность глаза. Несмотря на свою инновационность, такие линзы были неудобными и вызывали дискомфорт.

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Ситуация изменилась в 1940-х годах, когда появились пластиковые линзы. Американский оптик Фредерик Плексиглас разработал более легкий и удобный вариант, который значительно улучшил комфорт ношения. Эти линзы были сделаны из полимера и лучше адаптировались к форме глаза.

Настоящую революцию в мире контактных линз произвели изобретения 1970-х годов. Появление гидрогелевых линз, которые удерживают влагу и обеспечивают большую пропускную способность кислорода, сделало их более комфортными для длительного ношения. Эти линзы открыли новые горизонты для людей с проблемами зрения, предоставляя возможность вести активный образ жизни без ограничений.

Современные контактные линзы значительно отличаются от своих предшественников. Сегодня доступны как ежедневные, так и длительного ношения линзы, а также специальные модели для коррекции астигматизма и пресбиопии.

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