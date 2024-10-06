История создания Эйфелевой башни и ее первоначальное предназначение

Главный символ Парижа не всегда воспринимался как шедевр. Однако, будучи спорным проектом, Эйфелева башня покорила не только свое время, но и будущее. "Рамблер" расскажет, как она создавалась и какие цели преследовали ее создатели.

Идея строительства архитектурного объекта родилась в рамках подготовки к Всемирной выставке 1889 года, которая была приурочена к празднованию столетия Французской революции. Французские власти хотели, чтобы выставка продемонстрировала мощь и инновации французской инженерной мысли, и объявили конкурс на сооружение центрального павильона.

Группа инженеров из компании Гюстава Эйфеля предложила революционную конструкцию — железную башню высотой в 300 метров. Этот проект, разработанный главным инженером Морисом Кёшленом и архитектором Стефаном Совестр, выглядел как дерзкий шаг вперед, ведь на тот момент такие конструкции казались чем-то нереализуемым. Сам Гюстав Эйфель, уже известный своими инженерными проектами, взял на себя руководство строительством.

Строительство Эйфелевой башни началось в 1887 году и продолжалось два года, два месяца и пять дней. На тот момент это было огромным достижением, особенно учитывая масштабы и технологические вызовы. Башня была собрана из 18 038 железных деталей, соединенных более чем двумя с половиной миллионами заклепок.

Рабочие трудились на высоте до 300 метров, что создавало опасные условия. Тем не менее, благодаря инновационным подходам и тщательному планированию, обошлось без серьезных несчастных случаев. Каждая секция башни была возведена с высочайшей точностью, что позволило завершить строительство точно в срок к открытию выставки.

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Однако не все были довольны постройкой. Многие художники, архитекторы и интеллектуалы того времени считали башню уродливой и ненужной. Они писали открытые письма, требуя ее сноса. Один из самых знаменитых протестов был подписан такими именитыми личностями, как писатель Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно. Они называли башню "чудовищным скелетом" и "грязной тенью над Парижем". Но Эйфель был непреклонен.

Первоначальная цель башни

Первоначально Эйфелева башня планировалась как временное сооружение. Согласно условиям конкурса, она должна была простоять всего 20 лет, после чего ее предполагалось разобрать. Однако после выставки башня приобрела популярность среди туристов, что сделало ее важной частью парижского ландшафта.

Кроме того, Эйфель нашел способ сохранить башню, предложив использовать ее для научных и телекоммуникационных целей. Он установил на вершине башни радиопередатчики, что позволило проводить эксперименты по радиосвязи. Это привлекло внимание военных и государственных структур, что помогло башне обрести более практическое значение.

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