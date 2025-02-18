Как и зачем в СССР перевозили дома с жильцами внутри

Когда речь заходит о переносе зданий, большинство представляет разборку по кирпичикам и последующую сборку. Однако в Советском Союзе были случаи, когда дома целиком перемещали на новое место. Причем особую уникальность этим процессам придавал тот факт, что жильцы оставались внутри своих квартир в ходе передвижения. Подробнее читайте в материале «‎Рамблера».

Зачем в СССР перемещали дома?

В 1935 году был утвержден Генеральный план реконструкции Москвы, предусматривающий расширение центральных улиц и строительство новых магистралей. Для этого в 1936 году был создан специальный "Трест по передвижке и разборке зданий" под руководством инженера Эммануила Генделя.

Расширение улиц и транспортных магистралей. В крупных городах с развитием инфраструктуры требовалось расширять дороги, а некоторые старые здания мешали этому процессу. Разрушать капитальные дома было дорого, и их перемещение казалось более разумным решением. Сохранение жилого фонда. Многие дома были прочно построены и могли прослужить еще долгие десятилетия. х снос означал потерю ценного жилого фонда, а в условиях дефицита жилья власти искали всевозможные способы сохранить дома. Историческая ценность. Некоторые здания имели архитектурную или культурную значимость, поэтому их перемещение было единственным способом сохранить их от уничтожения. Промышленные нужды. Иногда перенос зданий требовался для расширения заводов, строительства новых промышленных объектов или изменения городской планировки.

Как технически осуществлялся перенос?

Процесс перемещения домов требовал детальной инженерной подготовки. Он проходил в несколько этапов:

1. Подготовка здания

Перед переносом дом укрепляли. Стены усиливали, чтобы конструкция не деформировалась, а фундамент заменяли на временные опоры. Если здание было многоквартирным, проверяли коммуникации — воду, газ, электричество отключали на время движения.

2. Подъем и установка на рельсы или ролики

Одним из самых популярных методов переноса был подъем здания домкратами и установка его на стальные рельсы или специальные ролики. Это позволяло медленно, но с меньшим риском разрушения передвигать дома на новое место.

3. Перемещение

Дома медленно тянули лебедками или перемещали с помощью специальных платформ. В среднем скорость движения составляла три-четыре метра в час.

4. Установка на новое место

Когда здание оказывалось в нужной точке, его сажали на новый фундамент, восстанавливали инженерные сети и возводили дополнительные укрепления.

Как жильцы ощущали перенос своего дома?

Большинство жильцов даже не замечали, что их дом двигался. В ходе подготовительных работ стены усиливали, так что треск и повреждения были минимальными.

Кроме того, перемещение происходило очень медленно, иногда по несколько сантиметров в час. А коммуникации восстанавливали почти сразу после завершения процесса.

Рынки, барахолки и толкучки: где закупались люди в СССР

Некоторые люди вспоминали, что чувствовали легкую вибрацию или слышали приглушенные звуки работы домкратов. Но в целом могли спокойно спать, читать книги и даже готовить еду.

Почему сейчас дома не перевозят?

Советский опыт показывает, что перемещение зданий — это сложный, но возможный процесс. Однако сегодня эта практика почти не используется. Почему?

Современные здания слишком массивные и имеют сложную конструкцию, которая не всегда позволяет безопасно переместить их без повреждений.

Экономическая нецелесообразность — проще построить новое здание, чем переносить старое.

Городские ограничения — в современных мегаполисах мало свободного пространства для таких операций.

Тем не менее, технология перемещения зданий все еще применяется в отдельных случаях, особенно при реставрации исторических построек или при необходимости сохранить уникальные архитектурные объекты.

Советский Союз оставил после себя много удивительных инженерных решений, и перенос домов с жильцами внутри — одно из самых впечатляющих. И хотя сегодня это воспринимается как что-то невероятное, когда-то перемещение целого дома было частью обычного городского планирования.

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