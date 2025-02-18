Как и зачем в СССР перевозили дома с жильцами внутри
Когда речь заходит о переносе зданий, большинство представляет разборку по кирпичикам и последующую сборку. Однако в Советском Союзе были случаи, когда дома целиком перемещали на новое место. Причем особую уникальность этим процессам придавал тот факт, что жильцы оставались внутри своих квартир в ходе передвижения. Подробнее читайте в материале «Рамблера».
Зачем в СССР перемещали дома?
В 1935 году был утвержден Генеральный план реконструкции Москвы, предусматривающий расширение центральных улиц и строительство новых магистралей. Для этого в 1936 году был создан специальный "Трест по передвижке и разборке зданий" под руководством инженера Эммануила Генделя.
- Расширение улиц и транспортных магистралей. В крупных городах с развитием инфраструктуры требовалось расширять дороги, а некоторые старые здания мешали этому процессу. Разрушать капитальные дома было дорого, и их перемещение казалось более разумным решением.
- Сохранение жилого фонда. Многие дома были прочно построены и могли прослужить еще долгие десятилетия. х снос означал потерю ценного жилого фонда, а в условиях дефицита жилья власти искали всевозможные способы сохранить дома.
- Историческая ценность. Некоторые здания имели архитектурную или культурную значимость, поэтому их перемещение было единственным способом сохранить их от уничтожения.
- Промышленные нужды. Иногда перенос зданий требовался для расширения заводов, строительства новых промышленных объектов или изменения городской планировки.
Как технически осуществлялся перенос?
Процесс перемещения домов требовал детальной инженерной подготовки. Он проходил в несколько этапов:
1. Подготовка здания
Перед переносом дом укрепляли. Стены усиливали, чтобы конструкция не деформировалась, а фундамент заменяли на временные опоры. Если здание было многоквартирным, проверяли коммуникации — воду, газ, электричество отключали на время движения.
2. Подъем и установка на рельсы или ролики
Одним из самых популярных методов переноса был подъем здания домкратами и установка его на стальные рельсы или специальные ролики. Это позволяло медленно, но с меньшим риском разрушения передвигать дома на новое место.
3. Перемещение
Дома медленно тянули лебедками или перемещали с помощью специальных платформ. В среднем скорость движения составляла три-четыре метра в час.
4. Установка на новое место
Когда здание оказывалось в нужной точке, его сажали на новый фундамент, восстанавливали инженерные сети и возводили дополнительные укрепления.
Как жильцы ощущали перенос своего дома?
Большинство жильцов даже не замечали, что их дом двигался. В ходе подготовительных работ стены усиливали, так что треск и повреждения были минимальными.
Кроме того, перемещение происходило очень медленно, иногда по несколько сантиметров в час. А коммуникации восстанавливали почти сразу после завершения процесса.
Рынки, барахолки и толкучки: где закупались люди в СССР
Некоторые люди вспоминали, что чувствовали легкую вибрацию или слышали приглушенные звуки работы домкратов. Но в целом могли спокойно спать, читать книги и даже готовить еду.
Почему сейчас дома не перевозят?
Советский опыт показывает, что перемещение зданий — это сложный, но возможный процесс. Однако сегодня эта практика почти не используется. Почему?
- Современные здания слишком массивные и имеют сложную конструкцию, которая не всегда позволяет безопасно переместить их без повреждений.
- Экономическая нецелесообразность — проще построить новое здание, чем переносить старое.
- Городские ограничения — в современных мегаполисах мало свободного пространства для таких операций.
Тем не менее, технология перемещения зданий все еще применяется в отдельных случаях, особенно при реставрации исторических построек или при необходимости сохранить уникальные архитектурные объекты.
Советский Союз оставил после себя много удивительных инженерных решений, и перенос домов с жильцами внутри — одно из самых впечатляющих. И хотя сегодня это воспринимается как что-то невероятное, когда-то перемещение целого дома было частью обычного городского планирования.
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