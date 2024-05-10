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Рынки, барахолки и толкучки: где закупились люди в СССР

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Торговля овощами на Октябрьском рынке Ташкента, Узбекская ССР, 1974 год
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Торговля овощами на Октябрьском рынке Ташкента, Узбекская ССР, 1974 год 
© ТАСС
Торговля фруктами на городском рынке Кишинева, Молдавская ССР, 1975 год
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Торговля фруктами на городском рынке Кишинева, Молдавская ССР, 1975 год 
© ТАСС
Центральный колхозный рынок в Риге, 1985 год
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Центральный колхозный рынок в Риге, 1985 год 
© ТАСС
Базар в городе Назрань Чечено-Ингушской АССР, 1985 год
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Базар в городе Назрань Чечено-Ингушской АССР, 1985 год 
© РИА Новости

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Краснодарский колхозный рынок, 1987 год
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Краснодарский колхозный рынок, 1987 год 
© РИА Новости
Торговцы на городском рынке Сухуми, Абхазская АССР, 1989 год
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Торговцы на городском рынке Сухуми, Абхазская АССР, 1989 год 
© ТАСС
Краснодарская "барахолка", 1989 год
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Краснодарская "барахолка", 1989 год 
© ТАСС
Торговые ряды Центрального рынка Твери, 1989 год
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Торговые ряды Центрального рынка Твери, 1989 год 
© ТАСС
Городской рынок города Городец, 1989 год
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Городской рынок города Городец, 1989 год 
© ТАСС

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Вещевой рынок в Гродно, Белорусская ССР, 1990 год
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Вещевой рынок в Гродно, Белорусская ССР, 1990 год 
© РИА Новости
Продавец соленьями на Центральном рынке в Москве, 1990 год
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Продавец соленьями на Центральном рынке в Москве, 1990 год 
© РИА Новости
Торговля яблоками из багажника автомобиля на кокандском рынке, Узбекская ССР, 1990 год
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Торговля яблоками из багажника автомобиля на кокандском рынке, Узбекская ССР, 1990 год 
© РИА Новости
Птичий рынок на Таганской улице в Москве, 1991 год
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Птичий рынок на Таганской улице в Москве, 1991 год 
© РИА Новости
Торговля на продуктовом рынке Волгограда, 1991 год
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Торговля на продуктовом рынке Волгограда, 1991 год 
© ТАСС

Практически вся торговля в СССР была сосредоточена в руках государства. В разные периоды времени правительство то ослабляло ограничения, то вновь пыталось взять под контроль систему распределения товаров и услуг. Для населения работали государственные магазины и кооперативы. Единственным послаблением оставались колхозные рынки, барахолки и толкучки, где советские граждане могли достать, те товары, в которых они нуждались.

Как выглядели рынки в СССР - в галерее "Рамблера".

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