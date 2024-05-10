Рынки, барахолки и толкучки: где закупились люди в СССР

Практически вся торговля в СССР была сосредоточена в руках государства. В разные периоды времени правительство то ослабляло ограничения, то вновь пыталось взять под контроль систему распределения товаров и услуг. Для населения работали государственные магазины и кооперативы. Единственным послаблением оставались колхозные рынки, барахолки и толкучки, где советские граждане могли достать, те товары, в которых они нуждались.

Как выглядели рынки в СССР - в галерее "Рамблера".