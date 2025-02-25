Пять ошибок в печатных текстах, которые поменяли ход истории

Ошибки случаются у всех, но когда они попадают в печать, последствия могут оказаться неожиданными и порой даже непоправимыми. В истории есть случаи, когда одно пропущенное слово, неверные буква и знак становились причиной скандалов, потери миллионов долларов и даже смертей. «‎Рамблер» расскажет, как опечатки переписывали историю.

1. «Грешная Библия» — скандальная религиозная ошибка

Один из самых известных примеров – это печать «Грешной Библии» (Wicked Bible) в 1631 году в Англии. В этом издании Священного Писания была допущена роковая опечатка: в одной из Десяти заповедей было пропущено слово «не». В результате текст звучал так: «Прелюбодействуй» (Thou shalt commit adultery) вместо «Не прелюбодействуй» (Thou shalt not commit adultery).

Эта ошибка стала причиной громкого скандала. Король Карл I пришел в ярость, а печатников Роберта Баркерa и Мартина Лукасa оштрафовали на огромную сумму — 300 фунтов стерлингов (по тем временам это было состояние). Почти все экземпляры сожгли, но несколько уцелели и сейчас представляют собой редчайший коллекционный артефакт.

2. Миллион долларов за запятую

Иногда опечатки в официальных документах обходятся слишком дорого. В 1872 году правительство США потеряло один миллион долларов из-за ошибки в налоговом законе. В документе о налоговых льготах на алкогольные продукты из закона случайно убрали запятую, изменив смысл фразы.

В результате компании, занимающиеся перегонкой спирта, получили возможность не платить налог, что привело к огромным убыткам для казны. Ошибку обнаружили слишком поздно, и миллионы долларов так и не вернулись в бюджет.

3. «Блокада» вместо «блокировка»: начало Карибского кризиса

В разгар Карибского кризиса 1962 года США отправили СССР дипломатическую ноту. В официальном тексте, переведенном на русский, стояло слово «блокада» вместо нейтрального «блокировка».

Для советского руководства это выглядело как объявление войны, ведь «блокада» в международном праве считается агрессивным актом. Это едва не привело к эскалации конфликта. В последний момент ошибку исправили, но несколько часов напряженности могли изменить ход истории.

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4. «Спутник весом 10 000 тонн» – паника в США

В 1957 году, когда СССР запустил первый спутник, газета The New York Times по ошибке напечатала, что его вес составляет 10 000 тонн, вместо 83,6 кг. Эта опечатка вызвала настоящую панику в США.

Многие подумали, что у Советского Союза есть супер-инновационные технологии, а Америка значительно отстает в космической гонке. Ошибку быстро исправили, но страх перед советской инженерией усилил холодную войну и подстегнул США к ускоренному развитию собственной космической программы.

5. Потерянный телефонный код и сбитый самолет

В 1983 году южнокорейский самолет KAL-007 по ошибке отклонился от маршрута и оказался в воздушном пространстве СССР, где его приняли за американский шпионский самолет и сбили. Расследование показало, что ошибка в навигации произошла из-за неверно записанного кода в бортовом компьютере. Одна маленькая опечатка стоила жизни 269 пассажирам и чуть не привела к открытому военному конфликту между СССР и США.

Каждое, на первый взгляд, незначительное упущение способно изменить судьбы людей и целых стран и порой даже всего мира. Но, к счастью, в наше время технологический прогресс значительно продвинулся вперед, и сегодня риск печатных опечаток помогают минимизировать автоматические проверки.

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