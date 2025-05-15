Как шахматист сорвал международную операцию ЦРУ

В СССР и США рассматривали международные турниры как отличную возможность для встречи с агентами, передачи информации, вербовки. В этом смысле шахматисты — одни из немногих, кто легко пересекал границы, участвовал в закрытых встречах, общался с элитой без подозрений. «‎Рамблер» расскажет про случай, когда система дала сбой, и игрок сорвал международную операцию ЦРУ.

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На дворе — 1978 год. В югославском Дубровнике проходит Международный шахматный фестиваль — событие не только для интеллектуалов, но и, как окажется позже, для разведок сразу нескольких держав. Турнир проводился с особым размахом: в гостиницах — усиленная охрана, в пресс-центре — представители 15 стран, в зале — гроссмейстеры из СССР, США, Югославии, ГДР и Болгарии.

Один из участников американской сборной — 40-летний Уильям Ломбарди, в прошлом — секундант Бобби Фишера на матче за звание чемпиона мира. Внимание к нему было — как к звезде, но у ЦРУ на него был другой расчет. Под прикрытием шахматиста он должен был выйти на некоего советского перебежчика, находящегося под прикрытием в составе делегации СССР. Передача данных планировалась через «спектакль на доске» — серию условных ходов и сигналы вне игры.

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Задание — контакт любой ценой

Согласно рассекреченным данным ЦРУ, в составе советской шахматной делегации находился человек под кодовым именем «Гроссмейстер». Его настоящая личность не раскрывалась даже в рамках агентурной переписки. Предполагалось, что этот человек, действующий под видом спортивного комментатора, был готов передать сведения по одной из программ радиотехнической разведки — предположительно касающейся перехвата спутниковой связи в арктическом регионе.

Передача информации через прямой канал была невозможна: дипломатическая защита советской делегации, наблюдение КГБ, да и сама территория Югославии, хотя и нейтральная, находилась под пристальным вниманием Варшавского договора. Решено было использовать «чистый» канал — доску 8 на 8.

Контакт должен был состояться в формате игры между Ломбарди и советским кандидатом в мастера, где каждый третий ход нес бы шифровку. Сценарий предусматривал: не более 25 ходов, ничья, по окончании — обмен предметами (перчатка, ручка, значок), содержащими носитель с микроинформацией. Условие — абсолютная незаметность. Наружка КГБ в Дубровнике, как позже выяснится, работала в две смены, отслеживая не только советских игроков, но и особенно активных иностранцев.

Неожиданная «‎‎фигура»

Все шло по плану до второго круга. Ломбарди уверенно продвигался по турнирной таблице. Сыграл вничью с югославом Матуловичем, выиграл у румына Григореску. Советская делегация не подозревала подвоха — до встречи с молодым гроссмейстером Анатолием Карповым. Игра ожидалась проходной: Ломбарди не входил в топ, Карпов — действующий чемпион мира. Однако матч пошел по странному сценарию.

Ломбарди начал с агрессивного дебюта, повел ферзевую атаку, получил преимущество — и неожиданно предложил ничью, хотя позиция была выигрышной. Арбитры переглянулись. Карпов принял ничью, но насторожился. Поведение американца казалось нервным — он постоянно теребил пуговицу на пиджаке, шептался с представителем команды, выходил из зала после каждого десятого хода.

По внутренним инструкциям советской делегации, все нештатные действия фиксировались и докладывались связному из КГБ. После партии Карпов лично сообщил, что игрок ведет себя так, будто ждет не шахматного результата, а определенного события. По одной из версий, Карпов уже сталкивался с попытками подступа к нему иностранных агентов и обладал достаточной наблюдательностью, чтобы разглядеть необычное в поведении американца.

Провал спецоперации

После доклада Карпова, наблюдение за Ломбарди усилили. Уже через сутки был сорван предполагаемый обмен. На партию, в которой должен был состояться закодированный обмен, не допустили советского игрока-передатчика: формально — из-за симптомов гриппа. На деле — он был экстренно вывезен из Дубровника и возвращен в Москву, где прошел допрос в Лефортово. Связь так и не состоялась. Ломбарди остался в гостинице под формальным домашним арестом. Югославские власти, несмотря на нейтралитет, были в курсе происходящего и приняли решение не вмешиваться.

Через неделю Ломбарди завершил участие в турнире, занял 8-е место и вернулся в США. Его карьера в разведке закончилась. Позже он снова преподавал шахматы, писал статьи, выступал с лекциями. В мемуарах он никогда не упоминал этот турнир. Однако в опубликованных в 2007 году документах ЦРУ операция «Gamepiece» была признана провальной из-за «недостаточного соблюдения требований по легенде и ошибочной оценке наблюдения».

Тихий триумф

Карпов никогда публично не рассказывал об инциденте. Но в одном из интервью 1993 года, когда речь зашла о самом «странном ничейном матче», он ответил уклончиво: «Порой на доске происходят не шахматные игры. Иногда нужно думать не только фигурами». Это было едва ли не единственным намеком из его уст на ту историю.

Разведка и шахматы: не метафора, а практика

Операция с участием Ломбарди остаётся редким примером, когда игра на доске буквально повлияла на разведывательные события. Провал показал, что даже идеально просчитанная миссия может разрушиться из-за человеческого фактора — в данном случае, из-за наблюдательности и осторожности советского чемпиона. Сорванный контакт означал не просто неудачу, а утрату канала информации, ради которого были задействованы месяцы подготовки, десятки агентов и ресурсы ЦРУ.

История осталась в тени — как и положено неудачным операциям. Но каждый раз, когда говорят, что «в шахматах как на войне», — стоит помнить: в 1978 году на югославском побережье действительно шла невидимая битва, в которой победили не ферзи, а осторожность, опыт и внимательность.

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