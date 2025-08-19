Почему в Европе была запрещена картошка

Картошка появилась в Европе в XVI веке. Ее привезли испанские моряки из Анд. Сначала растение сажали только в аптекарских огородах и в усадьбах. Клубни давали скоту и постепенно вводили в рацион людей. Однако потом картошку запретили. Почему? Читайте в материале «‎Рамблера».

Опасное растение

Люди не знали, как правильно готовить картошку. Тогда не было простых советов и проверенных рецептов, поэтому все пробовали интуитивно. Одни варили листья и стебли. Другие ели полежавшие на солнце и позеленевшие клубни. После этого многих тошнило, болел живот, кружилась голова. Так люди решили, что растение вредно и есть его опасно.

Перестраховка врачей и чиновников

Медицина XVIII века не давала точных ответов — доктора не могли понять причину отравлений. В отчетах причины описывались очень расплывчато. Чиновники, отвечающие за порядок и здоровье подданных, не хотели рисковать и запрещали все, что не находило четкого медицинского объяснения.

Почему в Европе сыр считался опаснее пистолета

Картошка относится к семейству пасленовых. В него же входят белладонна и дурман. В ботве и зеленой кожуре много соланина — это горькое и опасное вещество. Поэтому есть можно только зрелые клубни без зеленых пятен и без длинных ростков. Но это понимание пришло уже позже — после проб и ошибок. Со временем закрепились простые правила: хранить картошку в темноте, срезать глазки и ростки, не использовать зеленую кожуру.

Лишь в 1772 году Парижский университет официально признал картошку пригодной для употребления. После этого запреты на посадку и продажу стали постепенно отменять. Но оставались и другие причины запрета.

Земельный уклад

В деревнях действовала чересполосица: что и где сеять, решали вместе. За урожаем каждого жителя тщательно следили, чтобы никто не воровал. Картошка в привычный уклад не вписывалась, потому что ее легко было выкопать ночью, и никто бы не заметил. Старшины во избежании возможных конфликтов запретили посадку картофеля.

Религиозные страхи

Клубни картофеля растут под землей, а цветы у растения неброские, поэтому многих он пугал — выглядел уж слишком диковинным. Из-за внешнего вида в проповедях растение стали называть «чужой пищей», а в церквях начали звучать резкие лозунги против картошки. Крестьяне не хотели лишний раз ввязываться в конфликты с религиозной общиной и потому держались привычного набора культур: сажали рожь, овес, капусту и брюкву.

Когда картошка прочно вошла в рацион?

Во второй половине XVIII века Европа переживала войны и неурожаи. Нужны были продукты, которые могли расти в бедной почве и сыром климате — картошка стала идеальным вариантом. Мало того, что она выдерживала холод и ливни, так еще и давала чувство насыщения на долгое время.

Постепенно в быту закрепились ясные правила о том, что нужно держать клубни в темноте, отбирать зрелые, срезать зеленые участки и ростки, доводить до готовности. Появились первые рецепты — пюре, жарка на сале, похлебки. Картошка стала привычной едой. В XIX веке она прочно укоренилась в рационе Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Ирландии и других стран.

Получается, что картошку запрещали, потому что она была слишком непонятной для людей того времени. Когда люди научились с ней обращаться и правильно готовить, отношение к ней изменилось.

