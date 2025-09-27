Как проститутки Средневековья привлекали клиентов

В Средневековой Европе бордели были очень популярны. Куртизанки, как правило, получали больше денег, чем обычные работницы. И чем больше у них было клиентов, тем, соответсвенно, больше жалование. Но им приходилось идти на ухищрения, так как конкуренция была высокой. «Рамблер» расскажет о жизни проституток в борделях того времени.

В публичных домах куртизанки не только спали с клиентами, но и танцевали, пели и общались. Их главной задачей было создание приятной атмосферы. Такие заведения часто находились в отдельных кварталах. Они были под строгим надзором властей, которые регулировали их деятельность, чтобы избежать беспорядков.

Англия

В лондонском районе Саутуарк, который принадлежал епископу Винчестера, проституток звали «винчестерскими гусями». Такие прозвища они получили за использование перьев, которыми они украшали волосы и одежду. В Средневековье перья символизировали роскошь, поэтому и пользовались такой популярностью. Кроме того, куртизанки красили лица белой краской и румянами, и за счет такого макияжа тоже немного походили на гусынь.

Франция

Парижские куртизанки красили груди в красный цвет, который ассоциировался со страстью и запретными желаниями, чтобы подчеркнуть формы. Это делали с помощью краски из свеклы или ягод. Грудь оставляли открытой или прикрывали прозрачной тканью, чтобы было видно клиентам. Это возбуждало мужчин и делало проституток заметнее в полутемных комнатах борделей.

Италия

В Италии, особенно в Венеции, проститутки в публичных домах носили дорогие украшения, чтобы привлечь внимание. Они надевали жемчужные ожерелья и серьги, которые дарили им клиенты, чтобы подчеркнуть свой статус. Также они танцевали с веерами из перьев, чтобы соблазнить клиентов. Такие танцы проходили в общих залах, где мужчины выбирали девушку.

Германия

Проститутки в борделях Гамбурга и Мюнхена носили красные туфли, чтобы клиенты сразу могли узнать их на улице. В борделях они использовали зеркала, чтобы показать себя в выгодном свете. Зеркала ставили в комнатах, и проститутки позировали перед ними, пока клиенты наблюдали за процессом. Это было, своего рода, эротической игрой, за которую приходилось доплачивать.

Испания

В борделях Мадрида или Севильи женщины красили тело хной, которая делала кожу золотистой, — в то время это считалось привлекательным. Куртизанки также носили жемчуг, который привозили из колоний. Жемчуг вешали на шею или запястья, чтобы блестел при свете свечей. Блеск жемчуга привлекал взгляд, и клиенты платили больше за девушку с украшениями.

Всем этим хитростям девушек учили женщины-сутенерши, которые управляли публичными домами. А власти хоть и разрешали бордели, но в то же время требовали, чтобы проститутки не носили одежду, как у замужних женщин, чтобы избежать путаницы.

