Зверские пытки ради правды: как раньше распознавали лжецов

Потребность отличить правду от лжи почти такая же древняя, как сама речь. Но если сегодня допрашивают с помощью полиграфа и нейровизуализации, то раньше истину пытались вытащить через насилие, боль и страх. «‎Рамблер» расскажет про самые безжалостные способы проверки на ложь.

Египет и Ближний Восток

В Синае, Северной Африке, и в Негеве, Ближнем Востоке, существовал способ, который в западных источниках позже назвали «поцелуй каленого железа» (bishaʿa). Его зафиксировали британские офицеры и этнографы в конце XIX — начале XX века. Процедура выглядела так: старейшина-судья нагревал железную ложку или кочергу докрасна и просил обвиняемого трижды ее лизнуть. После этого язык осматривали: если ожогов не было — человека признавали невиновным; если были — виновным.

Эффективность метода можно объяснить: если человек невиновен, он спокоен, а значит у него во рту влажно — слюна защищает язык. А если подсудимый нервничает, во рту, соответсвенно, пересыхает, за счет чего на языке остается ожог.

Месопотамия и Иран

В древних правовых кодексах (в том числе в «Законах Хаммурапи», XVIII в. до н. э.) упоминаются водные проверки: обвиняемого бросали в реку, и если он выживал — считался невиновным. Позже, в Иране эпохи Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.), стали практиковать испытания огнем и быками — подозреваемого заставляли пройти через стадо или по раскаленным углям.

Персидские хроники и пересказы Геродота фиксируют эти практики как часть судебных церемоний: выживание трактовалось как доказательство правоты.

Индия

В индийских дхарма-текстах зафиксированы десятки видов «ордалий» — испытаний тела. Чаще всего использовали раскаленное железо (человека заставляли держать шар в руке), пламя (проходить через огонь) и яд (выпивать отвар из токсичных растений). Эти процедуры имели юридический статус: судья наблюдал, выжил ли подозреваемый, остались ли у него ожоги и проявились ли какие-то признаки отравления. Сохранились описания в «Законах Ману» (I тыс. до н. э.) и судебных комментариях.

Китай

В Китае периода Чжоу применяли один из первых физиологических относительно безопасных тестов. Подозреваемому давали горсть сухого риса и приказывали проглотить. Если рот пересыхал от страха — рис застревал, и человека признавали лжецом. Логика схожа с принципом работы современных полиграфов: стресс подавляет слюноотделение и меняет ритм дыхание.

Европа Средневековья

В Средневековой Европе XI–XIV веков проверки на ложь проводились под контролем суда или священника и были одинаково физически опасны. Все эти методы были закреплены в Саксонском зерцале и судебных актах Священной Римской империи.

Испытание железом. Обвиняемый должен был пройти несколько шагов, неся в руке раскаленный прут. Через три дня ожог осматривали. Если кожа заживала без нагноения, человек был оправдан.

Обвиняемый должен был пройти несколько шагов, неся в руке раскаленный прут. Через три дня ожог осматривали. Если кожа заживала без нагноения, человек был оправдан. Испытание кипятком. Подозреваемые во лжи рукой доставали камень со дна котла. Глубину и размер камня фиксировал писец. После трех дней перевязь снимали — если ожог был чист, подозреваемого признавали невиновным.

Подозреваемые во лжи рукой доставали камень со дна котла. Глубину и размер камня фиксировал писец. После трех дней перевязь снимали — если ожог был чист, подозреваемого признавали невиновным. Испытание холодной водой. Человека связывали и бросали в пруд: если тонул — посмертно был оправдан, если держался на поверхности — признавался виновным.

Африка

В западноафриканских общинах (Гвинея, Сьерра-Леоне, Нигерия) подозреваемый должен был выпить настой из дерева эритрофлеум, который содержал кардиотоксин. Тот, у кого получалось без подсказки самостоятельно вызвать рвоту и остаться вживых, считался оправданным. Эту процедуру проводили публично и массово вплоть до начала XX века.

Центральная и Южная Америка

У инков и майя методы были мягче, но психологически точны. На допросах подозреваемого ставили перед идолом и заставляли смотреть ему в глаза, держа в руках раскалённый предмет. Любое дрожание рук или отворачивание считалось признаком лжи.

В некоторых хрониках испанских конкистадоров упомянуты случаи, когда индейцев заставляли кусать горячие угли — «чтобы дух рассказал правду».

Восточная Европа и Русь

Славяне до XIII века также практиковали жестокие способы распознавания лжи. В судебниках Древней Руси встречаются упоминания об «испытании железом»: подозреваемый должен был взять в руки раскаленное кольцо или кусок железа и пройти несколько шагов, держа его на ладонях. Раны потом перевязывали и оставляли на несколько дней. Если кожа заживала без гноя, его признавали невиновным. Если появлялись волдыри и ожоги — виновным.

Также был распространен и водный суд. Обвиняемого связывали и опускали в реку или прорубь: если тело начало тянуть ко дну, человек признавался «чистым». Если же он всплывал, его считали виновным, потому что вода «отвергла» грешника.

Новые безопасные методы

К XIX веку физические пытки с целью поиска правды практически ушли из обихода, но идея, что тело выдает ложь, осталась. Так, в 1895 году итальянский врач Чезаре Ломброзо стал измерять давление и пульс у подозреваемых, будучи убежденным, что стресс меняет физиологию, и, конечно, оказался прав.

В 1921 году американец Джон Ларсон запатентовал полиграф — аппарат, фиксирующий пульс, дыхание и потоотделение. Позже тесты стали комбинировать с измерением кожной проводимости и микродвижений глаз.

Современные эксперименты с функциональной МРТ показали, что при лжи активируются зоны префронтальной коры, отвечающие за самоконтроль. Ложь требует когнитивного усилия — и даже без боли тело продолжает выдавать человека.

