Пять диких брачных ритуалов, доживших до наших дней

В некоторых странах до сих пор существуют обряды, которые выглядят как сцены из этнографического фильма. Эти ритуалы кажутся дикими, смешными или жестокими — но, как бы мы к ним не относились, они продолжают существовать по сей день. «‎Рамблер» расскажет о самых ярких брачных обычаях, доживших до нашего времени.

1. Камбоджа: хижины любви

У народа креунг на северо-востоке Камбоджи существует необычная традиция. Когда девушка достигает зрелости, родители строят для нее отдельную маленькую хижину рядом с домом.

Потенциальные женихи могут заходить в эти хижины только по приглашению, и девушка решает, будет между ними близость или нет. Главный смысл традиции — дать невесте свободу выбора, возможность понять, кто ей подходит, не подвергаясь давлению семьи. К утру мужчина обязан уйти: в культуре креунг юноша и девушка не имеют права появляться на людях вместе, если они не женаты.

2. Мавритания: откорм девушек

В западноафриканской Мавритании стандарт красоты исторически противоположен западному: идеальной супругой считается полная женщина. Лишний вес воспринимается как символ достатка семьи.

В сельских районах до сих пор встречается практика, которую исследователи называют «гаваж» — насильственный откорм девушек перед браком. Старшие женщины отправляют юных будущих невест на специальные «фермы», где их кормят огромными порциями кускуса и заставляют пить литры молока, чтобы максимально увеличить вес. Цель — сделать девушку привлекательной и за счет этого повысить ее брачную ценность.

Правительство Мавритании пытается искоренить эту практику: проводит образовательные кампании, предупреждает о рисках ожирения, даже намеренно распространяет народные песни о том, что сегодня в моде стройность. Но традиция все равно сохраняется в ряде регионов.

3. Борнео: запрет на туалет

У народа Тидонг на острове Борнео испытания начинаются после брачной церемонии. Сразу после свадьбы молодоженам запрещается три дня пользоваться уборной. По местным представлениям, если в первые трое суток супруги опорожнят кишечник или мочевой пузырь, это может привести к семейным несчастьям — от конфликтов до проблем с деторождением.

За соблюдением ритуала следят родственники: они приносят самый минимум еды и питья, чтобы облегчить испытание. Три дня спустя молодоженам разрешают вернуться к обычной жизни.

4. Бутан: ночная охота

В некоторых восточных районах Бутана существует древний ритуал, который называют «ночной охотой». Молодой мужчина ночью приходит к дому девушки, проникает внутрь и пытается добиться ее расположения. У народов высокогорных районов это воспринимается как традиционный способ ухаживания. Женщина может как согласиться, так и указать незваному гостю на дверь.

Если же между молодыми людьми случилась интимная близость, особенно, если девушка забеременела, мужчина обязан либо жениться, либо заплатить семье штраф — как правило, трудом: вскопать поле, помочь с хозяйством. Ритуал постепенно исчезает, но в сельских регионах традиции все еще придерживаются.

5. Индия: брак с деревом

В Индии большое значение придают астрологии. Если женщина родилась под влиянием Марса («мангалик»), то она считается проклятой, из-за чего может рано овдоветь. Чтобы очиститься, невеста вступает в символический брак с деревом — чаще банановым. Дерево срубают, и таким образом девушку «освобождают» от пагубного влияния планеты.

Эта практика до сих пор распространена в некоторых регионах, и к ней прибегают даже знаменитости. Так, актриса Айшвария Рай, согласно индийской прессе, прошла подобный обряд перед своей официальной свадьбой.

