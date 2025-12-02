Пожиратель грехов — самая жуткая профессия в истории

Эта странная и мрачная профессия существовала в Европе вплоть до XIX века. «‎Рамблер» расскажет, в чем заключалась ее суть, кто становился пожирателями грехов и как к ним относились в обществе.

1. Они стали альтернативой священникам

Профессия возникла в сельских районах Англии, Уэльса и Шотландии, где катастрофически не хватало священников. Дороги были плохими, расстояния — большими, и к умирающему просто не успевали добраться. А умереть без исповеди было страшнее любой земной беды. Так появились люди, которые могли провести альтернативный «обряд очищения» — пожиратели грехов. Они приходил к постели умирающего или к телу уже после смерти и выполнял ритуал для души, оставшейся без церковного отпущения.

2. Хлеб был символом грехов умершего

В центре церемонии находился кусок хлеба или пирог. Его клали на грудь покойного или рядом с телом. Считалось, что грехи как бы переходят в хлеб, а пожиратель, съев его, забирает все зло на себя. Иногда к хлебу добавляли чашу эля или пива. Ни одна крошка не должна была упасть мимо рта пожирателя: за этим строго следили присутствующие. Для простолюдин это было гарантией «духовной безопасности» умершего.

3. Пожирателями становились бедняки

Этой работой занимались люди, у которых не было других шансов заработать на жизнь: старики, инвалиды, бездомные. Платили им гроши — иногда только едой, иногда несколькими монетами. В редких случаях пожирателю давали переночевать в сенях. Так, бедность и социальная изоляция заставляли людей идти на вынужденные меры и браться за любую работу, чтобы хоть как-то выжить.

4. Общество их сторонилось и презирало

Пожиратель грехов был фигурой, к которой относились крайне противоречиво. Так, его не допускали к семье умершего. Он мог сидеть на пороге или в углу комнаты, не вступая ни с кем в разговор и не участвуя в церемониях. Он выполнял ритуал и уходил так же тихо, как приходил. Его участие ограничивалось несколькими минутами, а затем он вновь становился изгоем.

В обычной жизни пожирателей избегали: с ними не разговаривали, за руку не здоровались, в дом без необходимости не пускали. Им не позволяли принимать участие в празднованиях, приближаться к храму, сидеть вместе с односельчанами за столом. Жители деревни считали, что пожиратели «носят в себе» зло. Также верили, что каждый выполненный обряд делает пожирателя все более «опасным».

5. На них спускали всех собак

Во время охоты на ведьм в XVII века пожиратели тоже стали одной из уязвимых групп. Люди искренне считали, что только человек, связанный с нечистой силой, способен «впитывать грехи». Любая деревенская трагедия — гибель скота, пожар, смерть — могла обернуться обвинениями против пожирателя: его могли избить, изгнать или, в отдельных случаях, предать церковному суду. Для таких людей любое неприятное событие в деревне могло обернуться смертельной угрозой.

6. Они отказывались принимать тяжкие грехи

Если выяснялось, что умерший при жизни совершил особенно тяжкое преступление — убийство, отречение от церкви — пожиратель мог отказаться проводить обряд, независимо от того, какую плату предлагали. Люди верили, что принятие таких грехов приводит к болезням, психическим расстройствам или смерти. Таким образом, даже в рамках этой мрачной профессии существовали свои границы.

7. Профессия жила дольше Средневековья

Хотя кажется, что это исключительно средневековая практика, упоминания о пожирателях грехов встречаются и в XVIII, и в XIX веках, особенно в Уэльсе. В некоторых деревнях этот обряд сохранялся даже после церковных реформ и появления доступных приходских священников. Последнее упоминание о пожирателе грехов зафиксировано в 1906 году — это доказывает, что ритуал был глубоко укоренен в народной культуре и долго сохранялся несмотря на давление церкви. Однако все это время профессия существовала на стыке человеческой надежды, религиозного страха и жестокого социального устройства.

