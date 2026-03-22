34 способа умереть: что известно о самом мрачном отчете США

Государственные отчеты обычно ассоциируются с сухой статистикой и юридическими формулировками. Однако в конце XIX века в США появился документ, который трудно назвать обычным. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

В 1887 году власти штата Нью-Йорк поручили специальной комиссии изучить все возможные способы исполнения смертного приговора и выбрать самый гуманный и практичный метод. В результате появился отчет, в котором подробно анализировались десятки способов лишения жизни — от повешения до казни выстрелом из пушки. Этот документ вошел в историю как доклад комиссии Джерри (Gerry Commission).

Для чего была создана эта комиссия?

К концу XIX века система смертных казней в США переживала кризис. Основным методом исполнения приговоров оставалось повешение, но на практике такие казни часто проходили не так, как предполагали законы.

Если длина веревки рассчитывалась неправильно, осужденный мог умирать медленно — от удушья. Иногда происходило обратное: слишком длинный «падение» приводило к мгновенному перелому шеи или даже обезглавливанию. Газеты регулярно публиковали описания подобных случаев, что вызывало общественное возмущение.

Для прогрессивного Нью-Йорка того времени такие сцены считались признаком варварства. Политики и юристы начали обсуждать возможность реформировать систему смертных казней и сделать ее более цивилизованной.

Кто входил в комиссию?

В 1887 году законодательное собрание штата назначило специальную комиссию для изучения вопроса. В нее вошли три человека:

Элбридж Джерри — юрист и общественный деятель,

Мэттью Хейл — адвокат и реформатор,

Альфред Саутвик — стоматолог и изобретатель.

Последний оказался особенно важной фигурой. Именно Саутвик позже предложит технологическое решение, которое изменит историю смертных казней.

Комиссия получила официальное название: «Комиссия по изучению наиболее гуманного и практичного способа исполнения смертного приговора». Фактически ее задача заключалась в том, чтобы рассмотреть все известные способы казни и определить, какой из них вызывает наименьшие страдания.

34 способа умереть

Работа комиссии оказалась неожиданно масштабной. Исследователи проанализировали 34 различных способа казни, перечислив их в алфавитном порядке. Среди них были как сравнительно распространенные методы, так и откровенно средневековые. В отчете упоминались:

обезглавливание,

утопление,

распятие,

забивание камнями,

сожжение,

казнь дикими животными,

удушение,

раздавливание колесом,

закапывание заживо.

Некоторые методы выглядели особенно экзотично. Например, казнь выстрелом из пушки — способ, который применялся в колониальных армиях Британской империи. Осужденного привязывали к жерлу орудия, после чего производили выстрел. Также рассказывалось о способе раздавливания в ступке, при котором человека нужно было поместить в огромный сосуд, а затем дробить тяжелым пестом.

Как комиссия анализировала казни?

Авторы доклада старались отнестись к выбору максимально рационально. Каждый метод оценивался по нескольким критериям:

скорость наступления смерти,

вероятность технической ошибки,

степень страданий,

практичность применения.

По сути, комиссия пыталась рассматривать казнь как инженерную задачу: какой механизм действует быстрее, надежнее и предсказуемее. Однако большинство рассмотренных методов оказалось слишком жестокими или непрактичными. Многие из них просто исключили из обсуждения.

Какой метод стал фаворитом?

В ходе работы комиссии появился неожиданный кандидат — электрический ток. Идея возникла у Альфреда Саутвика. По одной из версий, он обратил внимание на случаи, когда люди и животные погибали после случайного контакта с высоковольтными проводами. Наблюдатели отмечали, что смерть в таких ситуациях наступала очень быстро.

Поэтому комиссия решила, что мощный электрический разряд может вызвать мгновенное нарушение работы нервной системы и сердца. В 1888 году она официально рекомендовала использовать электрический стул как новый способ исполнения смертных приговоров.

Первая казнь электрическим током

Первое применение нового метода состоялось в 1890 году. Осужденным стал Уильям Кеммлер, признанный виновным в убийстве. Казнь проходила в тюрьме города Оберн.

Однако процедура оказалась далека от ожидаемой гуманности. Первый электрический разряд не убил осужденного. Пришлось подавать ток повторно, увеличив напряжение. Свидетели описывали происходящее как крайне тяжелое зрелище. Тем не менее электрический стул был признан официальным методом исполнения смертных приговоров.

В последующие десятилетия электрический стул распространился по многим штатам США. На протяжении большей части XX века именно он оставался основным методом смертной казни в стране. Лишь позже его постепенно начали заменять другими способами — например, смертельной инъекцией.

