«‎Звездные врата»: как провалился эксперимент США

В разгар холодной войны разведывательные службы США рассматривали не только технологические методы сбора информации. В 1970-е годы началась серия исследований, в рамках которых проверялась возможность использования так называемых «психических способностей» для разведки. Эти работы получили общее название проект «‎Звездные врата» и оставались засекреченными до середины 1990-х годов. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

Что именно изучали в рамках проекта?

Ключевым направлением стала так называемая удаленная визуализация — способность, при которой человек якобы может получать информацию об объектах, находящихся вне зоны его восприятия. Речь шла о попытке описывать места, здания или события без физического контакта и без использования органов чувств.

В рамках экспериментов участникам предлагалось описывать заранее выбранные цели — например, военные объекты, географические точки или фотографии. При этом испытуемые не имели доступа к исходной информации, а условия подбирались таким образом, чтобы исключить возможность случайного угадывания или подсказок.

Процедуры постепенно усложнялись: вводились протоколы, фиксировались все этапы эксперимента, а результаты сравнивались с реальными объектами. Это позволяло оценивать точность описаний и выявлять повторяющиеся элементы. Таким образом, исследования пытались приблизить к формату научного эксперимента.

Как появился проект?

Работы в этой области начались в начале 1970-х годов. По данным рассекреченных материалов, первые исследования были инициированы в 1972 году с участием внешних научных организаций.

Одной из причин стало опасение, что аналогичные программы могут развиваться в СССР. В условиях холодной войны даже гипотетическая возможность использования таких методов рассматривалась как фактор риска, требующий проверки.

Позже проект был передан под контроль военных структур, включая Разведывательное управление Министерства обороны США. Именно на этом этапе он получил название «‎Звездные врата». В разные годы программа существовала под несколькими кодовыми обозначениями и включала как фундаментальные исследования, так и попытки практического применения.

Как проходили эксперименты?

Испытуемых обучали специальным техникам концентрации, направленным на фиксацию внутренних ощущений и образов. Процедура обычно включала несколько этапов.

Сначала участнику давали задание описать неизвестный объект. Информация о цели полностью скрывалась. Затем он фиксировал свои наблюдения — устно или письменно. После этого результаты сопоставлялись с реальными данными.

Отдельные участники утверждали, что способны «воспринимать» удаленные объекты и передавать их характеристики — форму, расположение, назначение. Иногда описания включали детали, которые интерпретировались как совпадения.

Внутри проекта существовало два направления. Первое было ориентировано на исследование самого феномена — его возможной природы и условий проявления. Второе — на попытку использовать такие способности в прикладных задачах, включая разведку.

Масштаб и длительность программы

Проект существовал более двух десятилетий — с середины 1970-х до 1995 года. За это время на него было потрачено около 20 миллионов долларов.

В работе участвовало ограниченное число людей — по разным оценкам, от 15 до 20 операторов и исследователей. Несмотря на небольшую численность, программа регулярно получала финансирование и сохранялась на протяжении многих лет.

Какие результаты фиксировались?

Отчеты проекта содержали описания объектов, которые в некоторых случаях частично совпадали с реальностью. Участники могли указывать отдельные характеристики, которые затем сопоставлялись с фактическими данными.

Однако такие совпадения не носили системного характера. Большинство описаний включало неточные или искаженные элементы, а также детали, не соответствующие реальности.

Внутри самой программы отмечалось, что получаемые данные требуют дополнительной проверки и не могут использоваться как самостоятельный источник информации. Это ограничивало их практическую ценность.

Оценка эффективности

В 1995 году по инициативе ЦРУ была проведена независимая оценка проекта. В анализе участвовали внешние эксперты, которые изучили накопленные данные и отчеты.

Результаты показали, что убедительных доказательств существования изучаемого феномена получено не было. Эксперименты не демонстрировали достаточной воспроизводимости, а результаты не могли быть надежно повторены в контролируемых условиях.

Также было отмечено, что ни один из отчетов не привел к получению информации, которая могла бы иметь практическое значение для разведки. После этого программа была официально закрыта и рассекречена.

Почему проект прожил так долго?

Несмотря на неоднозначные результаты, проект сохранялся на протяжении десятилетий. Это связано с несколькими факторами.

Военные структуры проявляли интерес к любым потенциальным методам получения информации, особенно если они могли дать преимущество. Кроме того, отдельные случаи совпадений воспринимались как возможные успешные эпизоды, требующие дополнительной проверки.

Также важную роль играла сложность интерпретации данных. В некоторых экспериментах фиксировались статистические отклонения, которые нельзя было однозначно объяснить. Это поддерживало интерес к дальнейшему изучению.

Что стало известно после рассекречивания?

После публикации документов в 1990-е годы стало ясно, что проект включал широкий спектр работ — от лабораторных экспериментов до попыток практического применения. Также выяснилось, что программа неоднократно меняла структуру, название и формат. Результаты регулярно пересматривались, а оценки эффективности оставались противоречивыми.

Позднее архивы проекта были опубликованы в открытом доступе. Они включают тысячи страниц документов, в том числе отчеты, протоколы экспериментов и аналитические материалы.

