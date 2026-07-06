Кого раньше люди кастрировали зубами

Среди народов Севера бытовали ритуалы и техники, о которых в учебниках не пишут. В этой стать об одной из них расскажет «‎Рамблер». Речь пойдет о кастрации оленей зубами.

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Зачем вообще нужна была кастрация?

В период гона самцы северного оленя перестают есть. Они дерутся, преследуют самок, из-за чего теряют до трети собственного веса. Поэтому многие просто не переживают зиму, истощенные несколькими неделями непрерывного возбуждения. Для стада, в котором каждое животное кормит семью, это катастрофа.

Кастрированный самец гона не замечает. Он спокоен, предсказуем, послушен — именно то, что требуется от ездового животного. Когда его запрягают, он идет ровно и не рвется в сторону при появлении самки. Поэтому кастраты использовались не только как тягловые животные, но и как «якоря» стада. Спокойное крупное животное удерживает остальных оленей вместе, не давая разбредаться.

Кроме того, мясо кастрированного самца считалось нежнее и жирнее, чем у некастрированного. В хозяйстве, где олень — это и транспорт, и еда, и одежда, сочетание покладистого тяглового животного и хорошего мяса имело большое значение.

Почему именно зубами?

Все дело в том, что нож оставляет рану. В условиях тундры рана могла привести к инфекции, а инфекция — почти наверняка к гибели животного. Ни ветеринарных клиник, ни антибиотиков в тундре не было.

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Тем временем откусывания оставляли кожу целой. Пастух раздавливал зубами содержимое мошонки изнутри, не делая надреза. Семенники разрушались, но снаружи не было никаких следов, крови и открытых ран для входа бактерий.

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Также важным преимуществом метода была возможность регулирования степени кастрации. Полная превращала оленя во флегматичное, медлительное животное — ценного тяглового из него уже не получалось. Частичная оставляла некоторое количество тестостерона — достаточно, чтобы олень сохранял мышечную массу и выносливость, но не настолько, чтобы в период гона он нуждался в самках.

Кто и как проводил кастрацию?

Саамы — коренной народ Фенноскандии, живущий на территории современных Норвегии, Швеции, Финляндии и Кольского полуострова. Они практиковали этот метод как минимум несколько столетий. То же делали ненцы на Ямале, эвенки в Сибири и ряд других народов Севера, хотя в деталях традиции расходились.

Процедура требовала двух человек. Один удерживал оленя арканом, прижимая животное к земле. Второй выполнял саму манипуляцию. Женщины участвовали наравне с мужчинами. И в саамской, и в ненецкой культуре крепкие зубы считались профессиональным качеством пастуха.

На Ямале был распространен альтернативный вариант: удар палкой, перебивающий семенные канатики. При этом зубной метод оставался предпочтительным там, где требовалась точность.

Дожила ли кастрация до наших дней?

Практика не исчезла — она изменилась. Современные оленеводы используют специальные щипцы-кастраторы, которые зажимают семенные канатики без надреза, чтобы сохранить принцип бескровности. Часть хозяйств перешла на химическую или хирургическую кастрацию.

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