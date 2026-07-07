«Мясной фарш»: как мертвец обманул Гитлера

В 1943 году британская разведка провела операцию, которую историки впоследствии назовут лучшей дезинформационной акцией за всю войну. Подробнее — в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма «Операция "Мясной фарш"»

Как возникла идея?

За несколько лет до начала операции, в 1939 году, офицер британской военно-морской разведки Ян Флеминг написал внутренний меморандум с предложением использовать труп для передачи противнику ложных сведений. Впоследствии Флеминг снискал мировую популярность, написал серию романов о Джеймсе Бонде, но тогда он был просто помощником адмирала Джона Годфри и занимался разработкой операций по дезинформации.

Идея Флеминга родилась из прочитанной им детективной прозы. Написанный им меморандум не сразу взяли на рассмотрение. К нему вернулись лишь четыре года спустя. офицер МИ-5 Чарльз Чолмондли и сотрудник военно-морской разведки Ивен Монтегю оформили идею в рабочий план и получили санкцию на проведение операции. Она получила название «Мясной фарш».

Кому принадлежало тело?

В январе 1943 года на заброшенном складе в Лондоне был обнаружен труп мужчины. Им оказался 34-летний валлиец Гленнир Майкл — бездомный, у которого не было ни родственников, ни работы. Поэтому, когда он пропал, его никто не хватился. Майкл умер от отравления крысиным ядом, содержавшим фосфор.

Британская разведка получила тело и спрятала его на хранение в холодильную камеру. Личность Майкла была засекречена — британское правительство рассекретило его имя только в 1996 году.

Новая личность

Монтегю и Чолмондли выдумали личность несуществующего офицера. Они создали майора Уильяма Мартина из Королевской морской пехоты: придумали ему биографию, воинское звание, личный номер. Затем принялись заполнять его карманы разными вещами, чтобы сделать историю убедительнее.

Так, у Мартина оказались любовные письма от вымышленной невесты по имени Пэм, фотография этой невесты (на снимке была сотрудница МИ-5 Джин Лесли), квитанция из ювелирного магазина за обручальное кольцо, письмо от отца в сдержанно-строгом тоне, напоминание из банка о долге по счету, корешки театральных билетов, спички и марки. Каждая деталь была продумана так, чтобы воссоздать портрет живого человека.

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Главная деталь находилась в портфеле, пристегнутом к запястью. Это было письмо заместителя начальника имперского генерального штаба генерал-лейтенанта сэра Арчибальда Ная генералу сэру Гарольду Александеру. В нем говорилось, что союзники готовятся к десанту в Греции и Сардинии, а Сицилия якобы была лишь отвлекающим маневром.

Как труп попал к немцам?

30 апреля 1943 года британская подводная лодка HMS Seraph подошла к берегам Испании у города Уэльва. Капитан лодки лейтенант Норман Джуэлл прочитал отрывок из Библии, после чего тело майора Мартина было опущено в воду. Испания в то время была формально нейтральной, но режим Франко питал симпатии к державам Оси, а в Уэльве работал немецкий агент абвера Адольф Клаус.

Тело нашел рыбак. Испанские военно-морские власти изъяли портфель с документами. Они вскрыли письмо, сфотографировали его, передали материалы Клаусу и лишь затем вернули портфель британцам. Монтегю предугадал, что именно так все и произойдет, именно поэтому операцию спланировали на испанском побережье.

Британцы заранее подложили в конверт ресницу на случай, если испанцы вскроют письмо. Когда конверт вернулся, ресницы, соответственно, на месте не оказалось.

Реакция Гитлера

Немецкая разведка передала содержимое писем наверх. 14 мая 1943 года Гитлер лично направил директиву, заявив, что Сицилия — ложный след, настоящие удары последуют по Греции и Сардинии. На основе этого решения была проведена масштабная переброска войск.

Немецкое командование отправило в Грецию семь дивизий, перебросило в регион Балкан дополнительные бронетанковые соединения, в том числе 1-ю танковую дивизию из Франции и две дивизии с Восточного фронта. Гарнизон Сардинии был удвоен. Для координации обороны в Грецию был направлен фельдмаршал Эрвин Роммель. По различным оценкам, в районе Балкан было сосредоточено около 90 000 солдат, которые могли бы оказаться на Сицилии.

Атака на Сицилии

9 июля 1943 года британские, американские и канадские войска начали операцию «Хаски» — крупнейший на тот момент морской десант в истории. В операции участвовали более 3000 кораблей, свыше 150 000 солдат и около 4000 самолетов. На острове их встретили всего две немецкие дивизии вместо тех сил, которые могли бы там находиться.

Кампания длилась 38 дней — меньше, чем прогнозировали штабные аналитики, называвшие цифру в 90 дней. Союзные потери составили около 24 850 человек убитыми, ранеными и пленными — ощутимые, но значительно меньшие, чем при сопоставимых по масштабу операциях. 17 августа 1943 года Мессина пала, и Сицилия перешла под контроль союзников. Спустя неделю после начала вторжения, 24 июля, Большой фашистский совет проголосовал за отстранение Муссолини от власти.

Историк сэр Майкл Говард назвал операцию «Мясной фарш» самой успешной единственной операцией по дезинформации за всю войну.

Что стало с телом Гленнира Майкла?

Гленнир Майкл был похоронен в Уэльве под именем Уильяма Мартина. Несколько десятилетей он покоился под вымышленным именем. В 1953 году Ивен Монтегю опубликовал мемуары «Человек, которого не было» — первое публичное описание операции, однако личность настоящего погибшего по-прежнему не раскрывалась. Его имя появилось на надгробии только в 1998 году.

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