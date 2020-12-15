Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Дед Мороз с антителами: новогодние фейлы 2020 

Стелла Шмель 1 час назад
До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Многие уже украсили дом к празднику, а другие только начинают это делать. Чего ожидать от празднования 2020 года, когда многие с нетерпением ждут его окончания? Вероятно, проблем с украшением дома. Эти фотографии — явное свидетельство того, что некоторых уже настигли первые новогодние фейлы в связи с подготовкой к празднику: у кого-то кот свалил елку, а собаки порвали в клочья все предметы в комнате. А люди, зарабатывающие развлечениями, адаптировались под новую реальность и теперь предлагают выезд на дом "Деда Мороза с антителами".
В галерее "Рамблера" — самые смешные ситуации, которые приключаются в преддверии праздника.
Видео дня. Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
10 самых охраняемых людей в мире
12:21
10 самых охраняемых людей в мире
Люди
10 самых бесстрашных людей в мире
08:56
10 самых бесстрашных людей в мире
Люди
Сокровища, спрятанные у всех на виду
07:02
Сокровища, спрятанные у всех на виду
Вещи
Животные, которые совершили настоящий подвиг
10:08
Животные, которые совершили настоящий подвиг
Истории
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
00:26
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
Безумный мир
Милые животные, способные вас убить
10:04
Милые животные, способные вас убить
Истории
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
06:47
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Истории
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение