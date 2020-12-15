Дед Мороз с антителами: новогодние фейлы 2020 

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Многие уже украсили дом к празднику, а другие только начинают это делать. Чего ожидать от празднования 2020 года, когда многие с нетерпением ждут его окончания? Вероятно, проблем с украшением дома. Эти фотографии — явное свидетельство того, что некоторых уже настигли первые новогодние фейлы в связи с подготовкой к празднику: у кого-то кот свалил елку, а собаки порвали в клочья все предметы в комнате. А люди, зарабатывающие развлечениями, адаптировались под новую реальность и теперь предлагают выезд на дом "Деда Мороза с антителами".

В галерее "Рамблера" — самые смешные ситуации, которые приключаются в преддверии праздника.