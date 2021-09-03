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Выбраны самые забавные снимки диких животных 2021 года

Мария Кимакович
3 часа назад

Фотографии милых животных всегда вызывают умиление, а уж пойманный в нужным момент в кадр зверек в забавной ситуации совершенно точно станет любимцем публики. Об этом точно знают основатели премии Comedy Wildlife Photography Awards Том Саллам и Пол Джойнсон-Хикс, которые хотели внести свой вклад в дело сохранения дикой природы, сделав это с юмором. Они решили, что конкурс самых забавных фотографий диких животных поможет людям взглянуть на жизнь меньших братьев с другого ракурса. Стоит отметить, что у них получилось.

Когда душа поет.
1/9 Когда душа поет.
Фото: Clemence Guinard/comedywildlifephoto.com
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Ну, привет!
2/9 Ну, привет!
Фото: Axel Bocker/comedywildlifephoto.com
Тот момент, когда непонятно, кто кого напугал.
3/9 Тот момент, когда непонятно, кто кого напугал.
Фото: Arthur Trevino/comedywildlifephoto.com
Ничего необычного, просто хихикающий тюлень.
4/9 Ничего необычного, просто хихикающий тюлень.
Фото: Martina Novotna/comedywildlifephoto.com
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Кто здесь?
5/9 Кто здесь?
Фото: Charlie Page/comedywildlifephoto.com
Лихой наездник. Нет, показалось.
6/9 Лихой наездник. Нет, показалось.
Фото: Dirk-Jan Steehouwer/comedywildlifephoto.com
Голубь просто решил сделать маску.
7/9 Голубь просто решил сделать маску.
Фото: John Speirs/comedywildlifephoto.com
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Хоровое пение заказывали?
8/9 Хоровое пение заказывали?
Фото: Chu Han Lin/comedywildlifephoto.com
9/9 

Ежегодно, начиная с 2015 года, на конкурс приходит огромное количество снимков, напоминающих, что дикая природа на самом деле невероятна и забавна. В этом году жюри конкурса пришлось выбирать финалистов из более 7000 заявок. Из огромного количества фотографий были отобраны 42 снимка с изображением забавных моментов из жизни животных. Именно они поборются за титул лучшего фото.

Голосование продлится на сайте конкурса до 10 октября, а победители будут названы 22 октября. В галерее “Рамблера” можно взглянуть на некоторые снимки, претендующие на победу.

Безумный мир,Фото,
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