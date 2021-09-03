Фотографии милых животных всегда вызывают умиление, а уж пойманный в нужным момент в кадр зверек в забавной ситуации совершенно точно станет любимцем публики. Об этом точно знают основатели премии Comedy Wildlife Photography Awards Том Саллам и Пол Джойнсон-Хикс, которые хотели внести свой вклад в дело сохранения дикой природы, сделав это с юмором. Они решили, что конкурс самых забавных фотографий диких животных поможет людям взглянуть на жизнь меньших братьев с другого ракурса. Стоит отметить, что у них получилось.

Ежегодно, начиная с 2015 года, на конкурс приходит огромное количество снимков, напоминающих, что дикая природа на самом деле невероятна и забавна. В этом году жюри конкурса пришлось выбирать финалистов из более 7000 заявок. Из огромного количества фотографий были отобраны 42 снимка с изображением забавных моментов из жизни животных. Именно они поборются за титул лучшего фото.