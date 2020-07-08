Мы постоянно имеем дело с непрекращающимся прогрессом, изменениями и дополнениями в сфере технологий — в частности, это новые и, конечно же, лучшие версии мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Однако мы никогда не задумываемся, что те привычные бытовые предметы, без которых мы уже не представляем свой дом, прошли долгую и трудную эволюцию перед тем, как попасть к нам в таком продвинутом виде.

Давайте посмотрим на самые первые попытки человека облегчить себе быт и уборку. Первые пылесосы, стиральные машины и тостеры выглядели совсем по-другому, некоторые даже устрашающе.