Нам бы их проблемы: самые странные изобретения 2021 года 

Закрывшаяся 14 января выставка CES (Consumer Electronics Show) в этом году прошла в онлайн-формате. Впрочем, пандемия и перекрытые границы не очень повлияли на характер мероприятия — не считая пустых павильонов и нескольких гаджетов для борьбы с COVID-19. Выставка сохранила свой дух — множество интересных и бесполезных устройств, собранных (виртуально) в одном месте. «Лента.ру» рассказывает про самые странные и запоминающиеся релизы с CES 2021.

Смартфон-рулон

Мировые производители давно пытаются выйти за рамки и создать серийный смартфон с расширяемым дисплеем. Пока получается только в виде прототипов. LG Rollable — еще один концептуальный девайс из категории «чтобы было». Смартфон является устройством 2-в-1, так как умеет менять диагональ экрана и раздуваться до размеров планшета.

Причем ни одной технической характеристики гаджета корейцы не раскрыли — как и того, что будет с конструкцией экрана, если в механизм попадет мелкий сор. Предполагаем, что если Rollable и выйдет в серию, то станет гаджетом для богачей и гиков. Телевизор LG с похожей конструкцией, представленный осенью, компания оценила почти в семь миллионов рублей.

Умный вейп

В США, где легкие наркотики частично легализованы в медицинских целях, существуют проблемы с осознанным потреблением каннабиса. Устройство Mode позволяет рассчитать необходимую дозу: нужно лишь вставить картридж с веществом, установить дозировку от 1 до 5 миллиграммов и сделать вдох. Учитывая, что на рынке уже есть поддельные картриджи, происхождение вещества в которых неизвестно, создатели Mode почеркнули, что в таких случаях отказываются нести ответственность за жизнь и здоровье пользователя.

ТВ-пульт, работающий на солнечной энергии

По оценке компании, отказ от обычных батареек сэкономит около 200 миллионов тонн отходов в год, поэтому каждому нужен пульт на солнечной энергии. Однако конкретно ТВ-пульт — не такой девайс, который нуждается в частой замене батареек. Как бы понимая это, компания идет на компромисс и добавляет в экологичный продукт порт USB-C для зарядки. На выходе получаем эталонный гаджет для CES — вроде бы и со смыслом, но со спорной практической пользой.

Музыкальная колонка для душа

Продукт от компании Ampere, призванный решить еще одну проблему белых людей — отсутствие саундтрека для душа. Колонка встраивается в лейку сантехнического оборудования, проходящая через него вода прокачивает генератор, который включает Bluetooth-динамик. Гаджету не нужны батарейки или дополнительное питание, но сам факт, что перед тем, как послушать музыку, нужно спустить немного воды и зарядить колонку, кажется очень абсурдным.

Электронный питомец

Внешне напоминающий небольшую подушку гаджет от компании Moflin может стать другом для одиноких людей. Плюшевый сожитель умеет воспринимать речь, реагирует на прикосновения, выражает свои чувства звуками реальных животных. У питомца есть маленькие глаза-бусинки, поэтому робот выглядит чуть менее пугающе, чем прошлогодний электронный питомец Qoobo, который выглядел как подушка с хвостом.

Защитная маска для геймеров

Какой гаджет для геймеров не имеет RGB-подсветки? То же самое подумали в Razer и выпустили маску Project Hazel. У нее три функции — защищать, удивлять и пугать. Во-первых, аксессуар закрывает нос и рот и имеет активные фильтры, которые очищают вдыхаемый воздух. Во-вторых, в маску встроены светодиоды, цвет, интенсивность и скорость потока которых можно регулировать через приложение. В-третьих, в Project Hazel зачем-то добавили динамики, усиливающие громкость голоса.

Гаджет для смешивания помады

Пару лет назад чья-то безумная идея в компании L'Oréal стала рабочим прототипом и теперь поступает в продажу. Известная на весь мир фирма привезла на выставку первый в мире девайс Perso, предназначенный для смешивания помады и тонального крема. Устройство работает на фирменных стиках с веществом, которые можно смешать с помощью приложения, чтобы получить идеальный оттенок. Perso оценили в 299 долларов — дорого, но в L'Oréal считают, что девушки тратят на косметику в год гораздо большие суммы.

Капсульная машина для мороженого

ColdSnap — автомат для приготовления мороженого. Аппарат работает по типу капсульной кофемашины: в специальный отсек загружаются кассеты с сырьем, на выходе получается готовый продукт. Выглядит здорово, но страшно кусается цена. Стоимость самого девайса составит около 1000 долларов, каждой порции — порядка трех долларов. А еще машина сильно шумит во время приготовления мороженого, занимает много места на кухне и весит 23 килограмма.

Датчик мочевого пузыря

Более 25 миллионов американцев страдают от той или иной формы недержания мочи. Устройство DFree с помощью ультразвукового датчика анализирует состояние мочевого пузыря и извещает пользователя о необходимости сходить в туалет. Проблема действительно очень важная, жаль, что устройство, во-первых, дорогое (400 долларов), во-вторых, очень громоздкое и выглядит как CD-плеер из нулевых.

Умная дверь для собаки

MyQ Pet Portal — первая в мире автономная собачья дверь. Она устанавливается в нижнюю часть обычной двери и открывается при приближении специального ошейника с встроенным датчиком. Получается, что животное в любой момент — без участия хозяина — может выйти во двор или на улицу погулять. Есть вопросы насчет безопасности — как собаки, так и дома, — что если доступ к ошейнику получит вор? Умная дверь стоит каких-то безумных денег — базовая версия обойдется в 3000 долларов.

Умный унитаз

Умный туалет — постоянный гость выставки CES. На самом деле, все очень серьезно. Устройство Wellness Toilet от Toto представляет собой унитаз со встроенной мини-лабораторией, которая анализирует отходы жизнедеятельности. Девайс дает советы, какие продукты следует съесть, чтобы восстановить пищеварительный баланс, и может предупредить появление заболеваний. Унитаз будет стоить от 675 до 900 долларов — более дорогая версия оснащена биде и функцией бесшумного смыва.