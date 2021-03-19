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Субботний
Удивительные купюры и монеты со всего света
BigPicture.ru
2 часа назад
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Давайте посмотрим на самые необычные банкноты и монеты, действующие или нет, которые отличились чем-то крайне любопытным.
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