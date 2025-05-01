Лучшие концерты мая: Tyga, «Хлеб», испанское фламенко и Окуджава

В последнем месяце весны в российских городах пройдут гастрольные турне альтернативной метал-группы «Слот», рэперов Kai Angel и 9Mice, а также несколько концертов классической музыки. Москву вновь посетит зарубежный рэпер, на этот раз — Tyga. «Рамблер» изучил афиши в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Сочи и выбрал по три самых интересных концерта в каждом городе.

© Globallookpress; страница группы «Хлеб» в VK; Рамблер

Москва

«Слот»: концертная программа «Все в СЛОТ!»

© Страница группы «Слот» в VK

Когда: 16 мая, 20:00.

Где: BASE, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Стоимость билетов: 2500–1000 рублей.

Метал-группа «Слот» представила новую вокалистку Дарью Равдину чуть меньше года назад — в июле 2024 года. С тех пор музыканты непрерывно гастролируют, параллельно записывая следующий альбом. Турне «Слот маст го он», в котором группа только знакомила публику с новой солисткой, подошло к концу ещё в декабре. Теперь «Слот» готовы представить программу, получившую название «Все в СЛОТ!». По словам музыкантов, в неё войдут старые хиты, новые композиции и даже редко исполняемые песни. В мае коллектив также посетит Санкт-Петербург и Казань.

Концерт Юлии Савичевой

© Страница Юлии Савичевой в VK

Когда: 16 мая, 20:00.

Где: Мумий Тролль Music Bar, ул. Новый Арбат, 15.

Стоимость билетов: 3500–12 000 рублей.

В этом месяце российская поп-артистка Юлия Савичева презентует девятый альбом, названный по своему порядковому номеру. Его премьера состоялась в апреле. Певица решила поэкспериментировать со своим звучанием и записала несколько песен в рок-стилистике. Кроме новых композиций в этот вечер прозвучат и старые хиты Савичевой — «Привет», «Высоко» и другие.

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Большой стадионный концерт группы «Хлеб»

© Страница группы «Хлеб» в VK

Когда: 16 мая, 20:00.

Где: ВТБ Арена, Ленинградский пр-т, 36.

Стоимость билетов: 850–7650 рублей.

Юмористическое хип-хоп-трио «Хлеб» собирает стадион футбольного клуба «Динамо». Гости концерта смогут станцевать под песни «Эба», «Плачу на техно» и множество других. Согласно пресс-релизу, на выступлении также появятся музыканты, с которыми «Хлеб» записывали коллаборации. Среди уже анонсированных — Кравц и ALON. На разогреве выступит DJ Barbara.

Сольный концерт Tyga с участием Macan и Jakone

© Rocco Spaziani/Spaziani/www.globallookpress.com

Когда: 31 мая, 19:00.

Где: «ЦСКА Арена», ул. Автозаводская, 23а.

Стоимость билетов: 5500–80 000 рублей.

В конце мая на сцену «ЦСКА Арена» выйдет американский рэпер Tyga, который продолжит серию визитов звёзд зарубежного хип-хопа в Россию. Артист исполнит свои главные хиты Taste, Loyal, Rack City и другие на уникальной круглой сцене с технологией обзора 360°. На разогреве у Tyga выступят российские рэперы Macan и Jakone.

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Санкт-Петербург

Юбилейный концерт Александра Пушного

© Страница Александра Пушного в VK

Когда: 23 мая, 19:00.

Где: Aurora Concert Hall, Пироговская наб., 5/2.

Стоимость билетов: 2800–7000 рублей.

16 мая телеведущий, шоумен и харизматичный рок-музыкант Александр Пушной отметит 50-летие. Через неделю после этого артист выйдет на сцену с собственной группой, чтобы отпраздновать день рождения вместе с поклонниками его творчества. Со сцены прозвучат как собственные песни Пушного, так и рок-каверы на треки других артистов — например, на «Ясный мой свет» Татьяны Булановой и «Ночь» Андрея Губина.

Бах и сыновья

© spp-petergof.ru

Когда: 24 мая, 15:00.

Где: Собор Петра и Павла, Санкт-Петербургский пр-т, 32.

Стоимость билетов: 700–1200 рублей.

24 мая в стенах Собора Петра и Павла состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижёра Максима Алексеева. В программе — самые известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также его сыновей Карла Филиппа и Иоганна Кристиана Бахов. Солируют лауреаты международных конкурсов, флейтистки Анна Суздалкина и Нина Жилкина, а также органистка Ирина Розанова. Концерт продлится 1 час 15 минут.

«Мельница»: юбилей альбома «Перевал»

© Страница группы «Мельница» в VK

Когда: 31 мая, 20:00.

Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр-т, 42.

Стоимость билетов: 3100–8000 рублей.

Чтобы красиво проводить весну, можно посетить концерт российского фолк-коллектива «Мельница». В основу программы лягут песни из альбома «Перевал», в этом году отмечающего 20-летие со дня премьеры. Музыканты отметили, что такой концерт состоится только раз, и настоятельно порекомендовали не пропускать его.

Екатеринбург

Большой сольник группы «Звери»

© Страница группы «Звери» в VK

Когда: 15 мая, 19:00.

Где: Екатеринбург-Экспо, МТС Live Холл, Экспо Бульвар, 2.

Стоимость билетов: 3500–75 000 рублей.

Культовая поп-рок-группа «Звери» привезёт в Екатеринбург большую сольную программу. В неё войдут как старые хиты группы — «Напитки покрепче», «Всё, что тебя касается», — так и песни из нового альбома «Фолк», вышедшего в прошлом году.

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Lovv66

© Okras/CC BY-SA 4.0

Когда: 17 мая, 19:00.

Где: Tele-Club, ул. Карьерная, 16.

Стоимость билетов: 1499–4999 рублей.

Молодой рэпер Иван Шабашов, также известный как Lovv66, отправляется в небольшой тур по российским городам. Артист представит вживую треки с альбома Barter 66, премьера которого состоялась 25 апреля. Тематически релиз продолжает лонгплей Sniper 66, вышедший в ноябре 2024 года. Также на концерте прозвучат хиты «Май Май», «10М от дома» и другие. В рамках небольшого тура рэпер также посетит Уфу, Самару, Владивосток и другие города.

Гитарный концерт «Магия фламенко»

© щелкунчик.екатеринбург.рф

Когда: 21 мая, 18:30.

Где: Театр балета «Щелкунчик», ул. 8 марта, 104.

Стоимость билетов: 800–1500 рублей.

21 мая на сцене театра балета «Щелкунчик» выступит испанский гитарист Оскар Гузман. Музыкант представит публике новый альбом «Гитара фламенко, прошлое и настоящее». Как сообщается в пресс-релизе мероприятия, зрителей ждёт путешествие от истоков жанра к современности — от классических фламенко-композиций до авторских песен самого Гузмана. Вместе с ним на сцену выйдут молодой ансамбль классических гитар «Менестрели» и танцевальная труппа театра Tietro De Flamenco. Продолжительность концерта — 1 час 50 минут с антрактом.

Казань

Kai Angel & 9Mice

© viperr.world

Когда: 10 мая, 18:00.

Где: Korston, ул. Николая Ершова, 1а.

Стоимость билетов: 2974–5524 рубля.

В этом месяце молодой хип-хоп-дуэт Kai Angel & 9Mice отправился в большой тур по городам России. Музыканты уже посетили Краснодар, Воронеж и Ростов-на-Дону. На очереди, помимо Казани, — по два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, Самара, Челябинск, Екатеринбург и десятки других городов. Артисты намерены исполнять треки из сольных релизов, а также из совместных альбомов Heavy Metal и Heavy Metal 2.

Константин Хабенский и «Ундервуд»: посвящение Окуджаве

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Когда: 22 мая, 20:00.

Где: КРК «Пирамида», ул. Московская, 3.

Стоимость билетов: 2300–8000 рублей.

Российский актёр Константин Хабенский и инди-рок-группа «Ундервуд» объединили усилия и собрали концертную программу, посвящённую творчеству поэта и певца Булата Окуджавы. Поводом для её создания стало празднование столетия со дня его рождения. Оно состоялось 9 мая 2024 года. Программа получила название «Полночный троллейбус» по одной из композиций Окуджавы. В неё вошли такие песни, как «Заезжий музыкант», «Дежурный по апрелю», «Сентиментальный марш», и многие другие. Исполнение песен будет сопровождаться чтением отрывков из воспоминаний самого Окуджавы и его современников.

CAGMO: саундтрек из «Ведьмака» с симфоническим оркестром

© cagmo.ru

Когда: 25 мая, 18:00.

Где: КРК «Пирамида», ул. Московская, 3.

Стоимость билетов: 2300–5300 рублей.

Симфонический оркестр CAGMO, специализирующийся на шоу по различным медиавселенным, подготовил программу по фэнтезийной игре «Ведьмак». Её герой — профессиональный охотник на монстров Геральт. В саундтрек вошло множество этнических композиций на струнных инструментах и флейтах. На концерте будут также представлены вокальные номера.

Сочи

Квартет Юрия Бедрака: трибьют Джону Колтрейну

© Страница Юрия Бедрака в VK

Когда: 2 мая, 18:30.

Где: МКК «Роза Холл», Эстосадок, наб. Лаванда, 6, стр. 1.

Стоимость билетов: 1300 рублей.

2 мая джазовый квартет Юрия Бедрака, состоящий из петербургских и сочинских музыкантов, представит программу-посвящение Джону Колтрейну. Покойный американский саксофонист считается одной из ключевых фигур в становлении джаза. Длительность концерта — 1 час 15 минут, антракт не предусмотрен.

Sunset Piano

© Страница Юрия Бедрака в VK

Когда: с 3 мая по 4 июня, 18:30.

Где: Fanagoria Wine Hub, ул. Приморская, 12/4.

Стоимость билетов: 1200–1400 рублей.

Почти каждый день, начиная с 3 мая, в Ротонде в Fanagoria Wine Hub будут проходить концерты пианиста Юрия Бедрака. Музыкант представит собственную программу, в которую войдут произведения Баха, джазмена Пэта Метени и других композиторов XX века. По воскресеньям концерты не проводятся. Один билет даёт право занять место за столиком, вместимость площадки — 30 человек.

Стас Михайлов: лучшие песни

© stas-mihaylov.ru

Когда: 7 мая, 19:00.

Где: Red Arena, Эстосадок, ул. Эстонская, 51.

Стоимость билетов: 2500–20 000 рублей.

7 мая уроженец Сочи и народный артист Российской Федерации Стас Михайлов выступит в родном городе впервые за пять лет. В концерт, который продлится два часа, войдут его главные хиты — «Всё для тебя», «Без тебя», «Одной тебе» и другие. Концерт собираются посетить родители Михайлова.