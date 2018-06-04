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Как живут сиамские близнецы Хенсел
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Как живут сиамские близнецы Хенсел 

Рамблер 3 часа назад
Эбигейл и Бриттани утверждают, что совсем не чувствуют себя не такими, как все.
1/5  Сестры Хенсел научились преодолевать трудности и решать проблемы, обладая одним телом на двоих. Теоретически их можно было бы разделить, но врачи опасались, что это могло бы сказаться на здоровье одной из девушек.
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2/5  В детстве сестры частенько "воевали" друг с другом.
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3/5  Бриттани и Эбигейл имеют права и виртуозно управляют автомобилем и мопедом.
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4/5  Эбби и Бриттани говорят, что очень рады тому, что друзья воспринимают их такими, какие они есть.
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5/5  Девушки много путешествуют и радуются жизни.
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Эбигейл и Бриттани Хенсел — сиамские близнецы, которые делят одно тело на двоих, при этом являясь двумя абсолютно разными личностями.
Впервые о сестрах Хенсел заговорили в 1996 году, когда удивительных близняшек на свое шоу пригласила Опра Уинфри. А мировая известность пришла к девушкам в 2003 году после выхода документального фильма об их жизни, который назывался «Joined for Life».
Случай Бриттани и Эбигейл уникален тем, что девушки имеют практически все парные внутренние органы: сердце, легкие, желудок, позвоночник, лишь печень и репродуктивные органы у них одни на двоих. При этом каждая из сестер контролирует «свою» половину тела: Эбби «отвечает» за правую, а Бриттани «в ответе» за левую.
Сестры говорят, что поначалу им было сложно, но со временем они справились с трудностями и давно научились действовать сообща. Девушки даже получили права и прекрасно справляются с управлением автомобилем.
Несмотря на то, что сестры являются обладателями одного тела, у них разные интересы, пристрастия и даже страхи. Например, Бриттани больше любит отдыхать дома и отличается математическим складом ума, а Эбби гумантирий и предпочитает больше проводить время с друзьями. Бриттани предпочитает классический стиль в одежде и ужасно боится высоты, Эбби в восторге от ярких тонов и интересных принтов и совершенно бесстрашно может подняться на самую высокую смотровую площадку.
Несмотря на разницу в интересах и поведении, девушки научились находить. Хотя их мама рассказывает, что в детстве они частенько спорили и даже могли ударить друг друга по голове, отстаивая свою точку зрения.
Сейчас Эбигейл и Бриттани ведут жизнь, практически ничем не отличающуюся от жизни обычных людей: много путешествуют, встречаются с друзьями, сумели отучиться в университете, получив каждая свой диплом, и работают учителями младших классов. Кстати, каждая имеет лицензию на преподавание, подход к обучению у девушек тоже разный, но заработную плату они получают как один человек. Но близняшки надеются после прохождения повышения квалификации вернуться к этому вопросу: ведь преподносят материал детям они совсем по-разному.
Так и живут американские сиамские близнецы, совершенно не ощущая себя не такими как все. Лишь сетуют иногда, что порой ловят на себе удивленные взгляды прохожих и объективы фотоаппаратов, направленные в их сторону.
А еще Бриттани и Эбби признаются, что очень хотели бы иметь детей, но пока не понимают, возможно ли это осуществить.
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