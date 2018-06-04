Как живут сиамские близнецы Хенсел

Эбби и Бриттани говорят, что очень рады тому, что друзья воспринимают их такими, какие они есть.

4/5 Эбби и Бриттани говорят, что очень рады тому, что друзья воспринимают их такими, какие они есть.

Сестры Хенсел научились преодолевать трудности и решать проблемы, обладая одним телом на двоих. Теоретически их можно было бы разделить, но врачи опасались, что это могло бы сказаться на здоровье одной из девушек.

1/5 Сестры Хенсел научились преодолевать трудности и решать проблемы, обладая одним телом на двоих. Теоретически их можно было бы разделить, но врачи опасались, что это могло бы сказаться на здоровье одной из девушек.

Эбигейл и Бриттани утверждают, что совсем не чувствуют себя не такими, как все.

Эбигейл и Бриттани Хенсел — сиамские близнецы, которые делят одно тело на двоих, при этом являясь двумя абсолютно разными личностями.

Впервые о сестрах Хенсел заговорили в 1996 году, когда удивительных близняшек на свое шоу пригласила Опра Уинфри. А мировая известность пришла к девушкам в 2003 году после выхода документального фильма об их жизни, который назывался «Joined for Life».

Случай Бриттани и Эбигейл уникален тем, что девушки имеют практически все парные внутренние органы: сердце, легкие, желудок, позвоночник, лишь печень и репродуктивные органы у них одни на двоих. При этом каждая из сестер контролирует «свою» половину тела: Эбби «отвечает» за правую, а Бриттани «в ответе» за левую.

Сестры говорят, что поначалу им было сложно, но со временем они справились с трудностями и давно научились действовать сообща. Девушки даже получили права и прекрасно справляются с управлением автомобилем.

Несмотря на то, что сестры являются обладателями одного тела, у них разные интересы, пристрастия и даже страхи. Например, Бриттани больше любит отдыхать дома и отличается математическим складом ума, а Эбби гумантирий и предпочитает больше проводить время с друзьями. Бриттани предпочитает классический стиль в одежде и ужасно боится высоты, Эбби в восторге от ярких тонов и интересных принтов и совершенно бесстрашно может подняться на самую высокую смотровую площадку.

Несмотря на разницу в интересах и поведении, девушки научились находить. Хотя их мама рассказывает, что в детстве они частенько спорили и даже могли ударить друг друга по голове, отстаивая свою точку зрения.

Сейчас Эбигейл и Бриттани ведут жизнь, практически ничем не отличающуюся от жизни обычных людей: много путешествуют, встречаются с друзьями, сумели отучиться в университете, получив каждая свой диплом, и работают учителями младших классов. Кстати, каждая имеет лицензию на преподавание, подход к обучению у девушек тоже разный, но заработную плату они получают как один человек. Но близняшки надеются после прохождения повышения квалификации вернуться к этому вопросу: ведь преподносят материал детям они совсем по-разному.

Так и живут американские сиамские близнецы, совершенно не ощущая себя не такими как все. Лишь сетуют иногда, что порой ловят на себе удивленные взгляды прохожих и объективы фотоаппаратов, направленные в их сторону.

А еще Бриттани и Эбби признаются, что очень хотели бы иметь детей, но пока не понимают, возможно ли это осуществить.