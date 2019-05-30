Профессор или бомж: как различить

Заросшее бородой лицо, неопрятная стрижка, растянутый свитер или толстовка, знававшая лучшие времена: внешний вид великих ученых и профессоров часто делает их похожими на бомжей. На вопрос, почему профессура одевается таким странным образом, сами ученые дают такие ответы: во-первых, одежда, стрижка и прочая суета, связанная с внешним видом, неважны для их самоуважения или уважения к ним со стороны других людей. Тратить время на поиски другого свитера, чем любимый и удобный (пусть они и носили его все последние полгода) ученые не видят смысла. Гуманитарная профессура вдобавок часто считает следование моде консьюмеризмом, недостойным думающего человека. Математики, физики, компьютерщики и другие "технари" обычно не имеют вкуса к моде от природе. Выбирать одежду и вкладываться в свой внешний вид им сложно и неинтересно.

"Если бы мы хотели каждый день носить костюмы, то не пошли бы в науку и зарабатывали бы куда больше денег в других областях", как пояснил профессор университета в Мэриленде Джордан Бойд-Грабер в одном из опросов.