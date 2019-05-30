Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Профессор или бомж: как различить 

Рамблер 1 час назад
Заросшее бородой лицо, неопрятная стрижка, растянутый свитер или толстовка, знававшая лучшие времена: внешний вид великих ученых и профессоров часто делает их похожими на бомжей. На вопрос, почему профессура одевается таким странным образом, сами ученые дают такие ответы: во-первых, одежда, стрижка и прочая суета, связанная с внешним видом, неважны для их самоуважения или уважения к ним со стороны других людей. Тратить время на поиски другого свитера, чем любимый и удобный (пусть они и носили его все последние полгода) ученые не видят смысла. Гуманитарная профессура вдобавок часто считает следование моде консьюмеризмом, недостойным думающего человека. Математики, физики, компьютерщики и другие "технари" обычно не имеют вкуса к моде от природе. Выбирать одежду и вкладываться в свой внешний вид им сложно и неинтересно.
"Если бы мы хотели каждый день носить костюмы, то не пошли бы в науку и зарабатывали бы куда больше денег в других областях", как пояснил профессор университета в Мэриленде Джордан Бойд-Грабер в одном из опросов.
Комментарии
Люди , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа лучшая песня в мировой истории
Как куча апельсиновых корок поменяла экосистему2
Что стало с внебрачной дочерью Маяковского
Самые удивительные пещеры мира
Загадочная тень от вывески озадачила людей3
Видео
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
11:44
Что скрыл секретный проект «Синяя книга»
Безумный мир Истории
01:08
Хаски устроил истерику из-за мусора
Безумный мир
03:19
Почему Горький не ладил с советской властью
Люди Истории
00:30
Странный айсберг увидел дрон
Безумный мир Места
01:48
Курьер чуть не лишился штанов из-за сторожа
Безумный мир Люди
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение